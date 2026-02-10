Slušaj vest

Dva dana nakon pokušaja otmice makedonskog pevača Daniela Kajmakoskog, policijska istraga ulazi u novu fazu. Potraga za otmičarima traje i dalje, a u akciju su uključeni svi raspoloživi resursi, od Uprave kriminalističke policije, SAJ-a i Žandarmerije, do službenih pasa i termovizijskih kamera.

Proveravaju se informacije da su osumnjičeni strani državljani, a istraga ide u više pravaca, uključujući i mogućnost da nisu delovali sami.

A nakon bombaškog napada na kuću Zdravka Čolića i pokušaja otmice Daniela Kajmakoskog, javnost se s pravom pita da li je kriminal počeo direktno da udara na estradu i da li su ovakvi incidenti poruka, test sistema ili pokušaj brzog profita.

Milan Milović, penzionisani pukovnik MUP-a, iz ugla bezbednosti govorio je ovoj temi na Kurir televiziji. Objasnio je da ne postoji povezanost između otmice Daniela Kajmakoskog i bacanja bombe na kuću Zdravka Čolića:

- Glumci i pevači ne treba da bacaju novac na obezbeđenje. To je poslednji deo vaše zaštite. Ukoliko ne uradite prevenciju, vi ćete biti laka meta. Kod nas ljudi sve vezuju za stražarsku sklužbu. Za ljude koji su veliki, ćelavi.. Ali oni su poslednji stub obezbeđenja. Preveliki broj pratilaca na društvenim mrežama je problem. Lažni profili gledaju skupocene automobile, restorane. Vi time sami sebi stavljate meto na čelo.

Dodaje i da je otmica pevača amaterska, ali da su građani sa pravom zabrinuti. S obzirom da policijska istraga i dalje traje, Milović kaže da je pretraga jednog područja dug proces:

- Vi ne možete za 10 minuta da neko područje pretražite. Treba pregledati svaku kuću, zaseok, šumu. Pitanje je momenta kada će ih naći, ide se detaljno za tragovima. Ukoliko je ta akcija angažovana na međunarodnom planu, vi angažujete profesionalce - kaže Milović i dodaje:

- Ovde je otet čovek na 15 metara od policijske kontrole, ubacili su ga u automobil, videla se i neka vrsta panike. Ljudi kada nisu pripremljeni i spremni na stres, oni krenu da vuku katastrofalne greške.

Bacanje bombe - dug ili opomena

Kako kaže, ljudi iz sveta estrade često gostuju po slavljima gde su vlasnici pripadnici kriminalnog miljea. Te da često taj poslovni odnos preraste u nešto više:

- Bacanje bombe na kuću Zdravka Čolića za mene može da bude ili dug ili opomena. U bezbednosnom sistemu postoji jedna radnja koju rade pripadnici organizovanih kriminalnih i terorističkkih grupa, koje mogu da bacaju bombe, pale lokale, rade iznude. Angažuju se maloletna lica koja nikada nisu videla nalogodavca i ne znaju ko je mozak operacije.

"Svaka priča ima svoju pozadinu"

Pevač Nemanja Maksimović se oglasio za Kurir televiziju komentarišući aktuelna dešavanja:

- Meni je sve to jako čudno, ne kidnapuju tek tako pevače. Mislim da svaka priča ima neku svoju pozadinu, šta je to bilo ćemo verovatno saznati kroz par dana. Priča se da su neki pevači povezani sa kriminalnim miljeima, ali mislim da je to njihova poslovna saradnja - kaže Maksimović i zaključuje:

- Vreme će pokazati. Svakako ima kriminala na estradi jer je to jedna obostrana korist. Takođe, mislim da nije slučajna ni bačena bomba na kuću Zdravka Čolića, iako on važi za pevača koji se ni sa kim ne zamera na estradi.

