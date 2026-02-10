Slušaj vest

Pre nekoliko dana pevačica Marina Radosavljević objavila je snimak požara na svom Instagram profilu, a sada je otkrila da je u pitanju njena kuća koja je bila u plamenu. Radosavljevićeva je objasnila je da se radi o njenoj imovini i da je vatra zahvatila objekat. Ona kaže da nije došlo do nikakvog kvara, već da je neko namerno zapalio.

- Podmetnut je požar od strane još uvek NN lica. U pitanju je porodična imovina, moja… - kratko je poručila pevačica i otkrila u kakvom je stanju nakon pretrpljene drame:

- Hvala vam na pitanju, kako je moglo biti, dobro smo - rekla je ona za Grand.

Pre pet meseci joj zapalili auto

Podsetimo, pevačica i nekadašnja učesnica „Zvezda Granda“ Marina Radosavljević na Instagramu je u septembru 2025. saopštila da joj je zapaljen automobil i pomoćni objekat u dvorištu porodične kuće.

- U ovoj noći iza nas zapaljen je moj automobil, automobil moje majke i objekat u dvorištu porodične kuće. Šteta je ogromna, ali je najveća trauma što se osećam nesigurno u sopstvenom domu. Ova tiranija traje već skoro 4 godine – napisala je ona uz video i dodala:

- Očekujem brzu reakciju policije i institucija. Javnosti se obraćam jer verujem da niko ne sme biti prepušten samovolji nasilnika. Ono što godinama trpimo su kontinuirani oblici pokušaja ubistva.

Bila brutalno pretučena

Bračni par iz Vrnjačke Banje, Ivan i Tijana Topalović su svojevremeno bili akteri slučaj "pretučene ljubavnice" o kom je brujala cela Banja. Kako se pre dve godine pričalo, supružnici su čak dva puta napali pevačicu Marinu Radosavljević Maki, koja je bila učesnica takmičenja "Zvezde Granda". Naime, u februaru 2022. godine pevačica je dobila batine ispred kluba u Vrnjačkoj Banji, a o tome su tada izveštavali svi mediji.

- Pričalo se da je upravo Tijana naručila prebijanje Marine. Navodno, ona je angažovala dvojicu muškaraca da joj naprave sačekušu, a motiv je, kako se šuškalo, bila ljubomora, jer je sumnjala da je muž vara sa njom - kaže izvor Kurira.