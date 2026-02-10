Slušaj vest

Marina Radosavljević pretučena je 4. avgusta u Vrnjačkoj Banji. a nju je navodno pretukao njen bivši ljubavnik I. T. koji se, kako nam je rekla pevačica, predao policiji, nakon tog događaja usledili su niz nemilih događaja.

Uznemirena pevačica Granda javila se Kuriru i do detalja opisala nemio doga]aj.

- Ja sam bila sa drugaricom i njenim drugarima. Tu su prilazili neki momci poznanici moje prijateljice. Uglavnom su oko nas bili ljudi iz Banje. Ja sam njega spazila kad sam ulazila. On je prošao pored mene. Kada sam izašla iz VIP lože u donji deo lože zadržala sma se kod šanka. Tu je bilo celo društvo, nisam ga videla i mislila sam da je otišao kući ili van Lov festa. Kad sam pogledala na sat bilo je petnaest do tri noću i razmišljla sam da i da krenem kući. On je u jednom trenutku razgrnuo okljupljene ljude i mene nokautirao. Pala sam u nesvest, kažu mi da sam progutala jezik. Drugarica je samo videla krv i ja se dalje ničega ne sećam jer sam pala u nesvet i spazila sma samo kako kroz izmaglicu da beži. Stavili su me na nosila i odneli.

"Pala sam na pod od prvog udarca"

- Ne znam ništa o njemu, a i moji bližnji kriju od mene informacije kako bi me poštedeli stresova. Ono što sam načula je da je viđen posle dva dana ponovo na Lav festu u Vrnjačkoj Banji, e sada neki kažu da je bio, neki ne. A videli su njegovu suprugu te večeri na Lav festu, to je sigurno - izjavila je Radosavljevićeva koja se ne seća precizno kako se sve dogodilo, jer kaže da je odmah nakon zadobijenog prvog udarca od I. T. pala u nesvest.

- To je bio prvi dan Lav festa u Vrnjačkoj Banji. Drugarica me je nagovorila da dođem, iako mi se, pravo da vam kažem uopšte nije izlazilo. Bile smo u VIP loži kada je, kako su mi rekli, doleteo I. T. i počeo da me pesniči. Oko njega su bili i njegovi prijatelji i niko ništa nije preduzeo povodom toga. Pala sam na pod od prvog udarca, a potom i u nesvest, ali on je nastavio da me udara. Dakle, to su videli njegovi prijatelji, ali verujem da je sve zabeleženo na kamerama. Takođe, dron je obletao sve vreme, pa je verovatno i da je preko njega sve snimljeno - kaže pevačica koja tvrdi da je sa oženjenim Ivanom bila u vezi koja je trajala godinu dana i koja je okončana pre tri godine, kada počinje pakao za nju.

- Ja sa njim nemam nikakav kontakt od decembra meseca, pre onog incidenta koji mi se dogodio u februarau kada su me pretukla dva nepoznata muškarca. Blokirala sam ga, tako da nismo mesecima ni u kakvom kontaktu, ne znam iz kog razloga je uradio ivo što je uradio. Do sada nisam imala nijedan problem s njim - izjavila je Marina koju su nepoznati napadači pretukli u februaru kada je završila u bolnici.

Podmetnut požar od nepoznatih lica

Podsetimo, pre nekoliko dana pevačica Marina Radosavljević objavila je snimak požara na svom Instagram profilu, a sada je otkrila da je u pitanju njena kuća koja je bila u plamenu. Radosavljevićeva je objasnila je da se radi o njenoj imovini i da je vatra zahvatila objekat. Ona kaže da nije došlo do nikakvog kvara, već da je neko namerno zapalio.

- Podmetnut je požar od strane još uvek NN lica. U pitanju je porodična imovina, moja… - kratko je poručila pevačica i otkrila u kakvom je stanju nakon pretrpljene drame:

- Hvala vam na pitanju, kako je moglo biti, dobro smo - rekla je ona za Grand.

Pre pet meseci joj zapalili auto

Podsetimo, pevačica i nekadašnja učesnica „Zvezda Granda“ Marina Radosavljević na Instagramu je u septembru 2025. saopštila da joj je zapaljen automobil i pomoćni objekat u dvorištu porodične kuće.

- U ovoj noći iza nas zapaljen je moj automobil, automobil moje majke i objekat u dvorištu porodične kuće. Šteta je ogromna, ali je najveća trauma što se osećam nesigurno u sopstvenom domu. Ova tiranija traje već skoro 4 godine – napisala je ona uz video i dodala:

- Očekujem brzu reakciju policije i institucija. Javnosti se obraćam jer verujem da niko ne sme biti prepušten samovolji nasilnika. Ono što godinama trpimo su kontinuirani oblici pokušaja ubistva.

