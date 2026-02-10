"MAMINA I TATINA CELA PLATA, POLA BABINE ZA RATU" Aca Sofronijević njima duguje svoj veliki uspeh: Toliko je bilo hladno u kanalu da se ključ zaledi...
Aca Sofronijević nikada ne može da zaboravi šta su njegovi roditelji učinili za njega i koliko su oni zaslužni za uspehe koje je postizao i postiže i dalje.
On je u emisiji "Iz profila" ispričao trenutka kada su mu roditelji, iako su živeli skromno, kupili prvu harmoniku.
- Sve što su mogli su mi dali, da se kupi harmonika, da se plate časovi. Tata je radio u Magnohromu, i ide radi u garažu, u kanalu, ostane mu ključ koliko je zima. Ja to nikada neću zaboraviti – rekao je Aca u emisiji "Iz profila".
Nikada neće moći da zaboravi ni pobede koja mu je promenila put i skromnog, ali iskrenog slavlja ispunjenog ponosom i ljubavlju.
- Sećam se prvo takmičenje 1993, tada sam pobedio, prva harmonika Srbije u Petlićima. Imao sam devet godina. I mama zaledi limunadu da se ceo dan lagano odleđava i da možemo da sipamo pomalo i sendviči, nema sad ručak u hotelu. To nikad nisam zaboravio, nikad - za mamu, za harmoniku iz robne kuće Beograd 1991. mamina i tatina plata i pola babine za ratu. To su neke stvari koje te drže i to je moj temelj i to je moje sidro i uvek znam da je tu. To poštujem, taj mali Aca nikad neće u meni nestati. On će uvek da se seća tih stvari, te ljubavi i te želje da njihovo dete uspe - rekao je Sofronijević u emisiji "Iz profila" kod Vesne Milanović.
Čeka dete sa lepom doktorkom
Aleksandar Sofronijević u srećnom je braku sa Kosanom, a u ovoj godini sačekale su ih najlepše vesti, a to je da će postati roditelji.
Sofronijević ne krije sreću zbog blagoslova, te ističe da svaki dan mazi stomak trudne supruge.
- Ova godina je bila odlična, mnogo smo snimali, sve se lepo dešava, a i imamo lepih vesti, dogodine postajem tata, što je prelepo, ja sam oduševljen, presrećan, uživam u tome svaki dan, mazim stomačić, pričam bebi, već joj puštam lepu muziku, baš sam srećan i radujem se tome kao malo dete - rekao je on,