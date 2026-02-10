Slušaj vest

Aca Sofronijević nikada ne može da zaboravi šta su njegovi roditelji učinili za njega i koliko su oni zaslužni za uspehe koje je postizao i postiže i dalje.

On je u emisiji "Iz profila" ispričao trenutka kada su mu roditelji, iako su živeli skromno, kupili prvu harmoniku.

Aca Sofronijević Foto: Printscreen

- Sve što su mogli su mi dali, da se kupi harmonika, da se plate časovi. Tata je radio u Magnohromu, i ide radi u garažu, u kanalu, ostane mu ključ koliko je zima. Ja to nikada neću zaboraviti – rekao je Aca u emisiji "Iz profila".

1/5 Vidi galeriju Aca Sofronijević Foto: Kurir Televizija, AS STUDIOTON Sound Production

Nikada neće moći da zaboravi ni pobede koja mu je promenila put i skromnog, ali iskrenog slavlja ispunjenog ponosom i ljubavlju.

- Sećam se prvo takmičenje 1993, tada sam pobedio, prva harmonika Srbije u Petlićima. Imao sam devet godina. I mama zaledi limunadu da se ceo dan lagano odleđava i da možemo da sipamo pomalo i sendviči, nema sad ručak u hotelu. To nikad nisam zaboravio, nikad - za mamu, za harmoniku iz robne kuće Beograd 1991. mamina i tatina plata i pola babine za ratu. To su neke stvari koje te drže i to je moj temelj i to je moje sidro i uvek znam da je tu. To poštujem, taj mali Aca nikad neće u meni nestati. On će uvek da se seća tih stvari, te ljubavi i te želje da njihovo dete uspe - rekao je Sofronijević u emisiji "Iz profila" kod Vesne Milanović.

Čeka dete sa lepom doktorkom

Aleksandar Sofronijević u srećnom je braku sa Kosanom, a u ovoj godini sačekale su ih najlepše vesti, a to je da će postati roditelji.

Sofronijević ne krije sreću zbog blagoslova, te ističe da svaki dan mazi stomak trudne supruge.

1/4 Vidi galeriju Aca i Kosana Sofronijević Foto: Pritnscreen/Intagram, Kurir