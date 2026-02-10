Slušaj vest

Ceca Ražnatović priznala je da joj se ne dešava često da joj u snove dolazi pokojni suprug Željko Ražnatović Arkan, ali ono što joj se sada dogodilo izazvalo je posebnu emociju kod pevačice

Svetlana Ceca Ražnatović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Naime, ona je u svojoj  emisiji ugostila Dejana Kostić, Dragana Brajovića Braju i Andreanu Čekić.

Andreana je u jednom momentu zapevala pesmu "Oprosti mi što mislim na tebe", a čiji nastavak glasi "...noćas sam te videla u snu".

Kada je čula ove stihove Ceca se potpuno prepustila i zapevala, a onda je emotivno rekla:

- Ja retko kad sanjam svog supruga... Retko ga sanjam... I noćas sam ga sanjala... I ti pevaš ovu pesmu.

Svetlana Ceca Ražnatović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Ljubav Arkana i Cece

Do tada Arkanov život bio je veoma lep i uživao je u ljubavi s Cecom koja mu je rodila dvoje dece Anasastiju i Veljka.

Ljubav između Cece i Arkana desila se na prvi pogled, a sve je počelo kada je pevačica svog budućeg supruga s kojim je uživala samo sedam godina u ljubavi, slučajno videla na naslovnoj strani jednih novina.

Sudbonosni trenutak između Cece i Arkana dogodio se 2. novembra 1993. godine u hotelu “Interkontinetal”, gde mu je i ona odmah zapala za oko.

Spojio ih je Oliver Mandić koji je angažovao Cecu i Džeja da pevaju na proslavi Srpske dobrovoljačke garde 11. oktobra 1993. godine, a ona je tada imala tremu o čemu je pričala gostujući u emisiji "Maksovizija" na TV Pink 1996. godine.

- Bila je ljubav na prvi pogled, normalno. Ja sam se njega strašno plašila i nije mi bio simpatičan. Mnogo sam čitala o njemu i mala sam iskrivljenu sliku o njemu. Kada sam trebala da pevam sa Džejem, za Dan garde - rekla je Ceca gostujući na Pinku 1996. godine.

Ceca se igra sa malim Željkom na Arkanovim pomenu Izvor: MONDO