Zoran Pejić Peja u svom vlasništvu ima luksuznu vilu u Americi koju izdaje. Peja je otkrio kako se odlučio na korak da pazari nekretninu čak preko okeana.

Zoran Pejić Peja kaže da u Americi ima mnogobrojnu rodbinu.

- Preko prijatelja sam dobio preporuku za kupovinu nekretnine i otišao sa suprugom u Ameriku da je pogledamo. Čim smo videli kuću, znali smo da je to to. Inače, imam dosta rodbine u Americi i to je još jedan od razloga zašto sam se odlučio za kupovinu nekretnine baš u Americi - rekao je Peja, pa nastavio:

- Odlučio sam se za Dalas jer sam kao mali voleo kaubojske filmove i svu atmosferu koju taj grad nudi - dodao je.

"Najskuplji sam voditelj"

Peja radi punom parom, ali kako kaže, uživa u svom poslu.

- Stvarno ne stajem, svadbe, veselja. Dosta se ljudi ženi i venčava, pa se razvedu, pa se ponovo žene, venčavaju, pa me zovu 3-4 puta. Vidim poznat mi čovek, a on meni kaže: “Peki, ovo mi je treća svadba koju ti radiš.” Nije mi drago što se to tako dešava, ali mi je drago da se družim sa ljudima. Ne znam gde sam, putujem, ne kačim na profilima kad radim, zbog poreza (smeh), da mi porez ne bi bio veliki - kaže on i otkriva kako je raditi privatna slavlja:

- Uvek ima anegdota, priča, dok putujemo uvek se neko pogubi, pa dok ga nađemo, muzičar dođe, pa ne može da nađe salu. Čini mi se da su nas ranije malo više poštovali, dolazili su automobilima na aerodrom po nas, odvozili, ispraćali. Mnogo više su nam davali na značaju, da li je ova mladež pojednostavila sve, čini mi se da je tu stala pažnja naših dragih zemljaka kod kojih radimo. Ne mogu da grešim dušu, mene baš dočekaju i isprate, a vidi da neko od pevača kada dođe, kažu: “Pošalji mu adresu gde je sala i da dođe tu”, žao mi je tih ljudi. Nekada je bilo pa te sačekaju, odvedu na večeru, na primer, Pariz, dođu tri-četiri auta, to su gospoda koja diktiraju modu. Ljudi koji barabar sa Kristijanom Ronaldom, baš u tom nivou. Neverovatno koliko su pametni, spremni, bogati, sačekaju nas, odvedu nas na večeru, Šanzelize, školjke, škampi, to ostane uspomena za ceo život.

"Sve ima svoju cenu"

Zoran Pejić nam je otkrio i kako se kotira cena kada je u pitanju njegov angažman, te da li radi i bez naplate.

- Ovo je moj posao, mogu da odem kod prijatelja i odradim to prijateljski, moj posao zahteva da ima cenu. Ako imaš svoj neki kredibilitet, ako imaš status estradnog umetnika to i zahteva da imaš svoju cenu. Od svih voditelja, ja sam najskuplji i razlika u ceni je po 10 puta naspram nekog kolege. Kada me čovek zove i pita: “Pejo, koliko košta tvoja usluga?”, ja pitam koliko se radi sati, jer je jedna cena ako radim šest sati, a sasvim druga ako radim 15. Dešavalo mi se i da 20 sati radim, spavam dva sata i idem u salu. Onda ja kažem cenu, a on: “Pa Peki brate, ovaj će mi doći za toliko i toliko”, ja kažem: “Okej, uzmi ti njega, ali nemoj da me zoveš usred veselja, kasni torta, pobio se prijatelj jer nije bila ta pesma,” na sve moraš da gledaš. Sve ima svoju cenu.

Na pitanje kako izgleda Pejin život van reflektora, kaže:

- Malo sam više opušteniji, ovako sam više poslovan, razmišljam šta ću da kažem, da budem pametan, da ne ispadnem glup. Kod kuće sam opušten i ne razmišljam da li ću da ispadnem glup jednom ili pet puta, nije mi bitno, bitno mi je da se ljudi oko mene osećaju prijatno, da su nasmejani, da se šalimo. Volim društvo, prijatelje, stalno idemo na ručkove. Ja lepo zaradim, ali i lepo potrošim.

