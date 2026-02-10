Slušaj vest

Bivši muž Mine Kostić, Igor Kostić, poznatiji kao Igor X, otputovao je daleko od Srbije odakle se javio pozirajući obnažen do pojasa. On je napravio nekoliko fotografija na kojima je pokazao izvajano telo.

Igor X oduvek je imao mišiće, a sada je još jednom pokazao da je u savršenoj formi. On je otputovao na Bali, a onda tokom kišnog dana skinuo majicu.

Igor X o Mini Kostić i Kasperu

Mina Kostić i njen novi dečko Mane Čuruvija Kasper su dali intervju prilikom kog je on uputio komplimente Igoru zbog načina na koji vaspitava ćerku, a Igor mu se zahvalio i dao sud o njihovom odnosu.

- Moram ovom prilikom da mu se zahvalim, čuo sam delove tog intervjua, nisam ga odgledao, ali evo zahvaljujem mu se. Drago mi je da je to zaključio, jer to negde potvruđuje ono što je meni bitno da sam dobar otac. Znam da su njih dvoje aktuelni, kao što joj želim svu sreću u poslu, želim joj sreću i u ljubavi, da je srećna i zaljubljena i iskreno se nadam da je to tako. Njega opet ne poznajem, ne mogu da pričam o njemu ništa, ako je njoj dobar, i ako je ona srećna sa njim, ja im želim svu sreću - kaže on, ističući da je on emotivno ispunjen i srećan:

- Ja sam srećan i zadovoljan u svakom smislu. U porodičnom, srećan sam i zadovoljan što imam dve ćerke koje su vaspitane, uspešne, lepe, pametne, srećan sam u poslu, jer sam ostario nešto što mi je bila želja. Srećan sam i u ljubavi. Opečen svom mojom prošlošću, rešen sam da ne izlažem svoj privatan život. Ja sam srećan i ćutim o tome.

Povukao se u medijsku ilegalu

- Malo sam se bacio u ilegalu što se tiče medija, malo i zbog prirode posla koji sam promenio. Pevanje mi je otišlo u senku, pevam iz razonode i iz ljubavi. Shvatio sam da mi to nije toliko potrebno u ovom načinu života koji sada vodim. Jedan od razloga zbog kojih mi je drago zašto sam pevanje zapostavo je razlog da živim mirnijim životom, da mi je posao tu u dvorištu, da ne moram da putujem, da imam posla sa pijanim ljudima po klubovima, kafanama - rekao je on i otkrio kako izgleda njegov mirniji način života:

- Bavio sam se pevačkim poslom više od 20 godina, ti ne možeš da budeš uspešan pevač ako te ljudi ne znaju. Godinama sam težio tome, da me ima više u medijima, da budem zanimljiv, da se piše o meni, negde ti to imponuje, da te neko prepozna, da ti donosi određene benefite. Slagao bih kad bih rekao da to ne imponuje svakome. Malo sam se ja zamorio, video sam i ružne strane tog sveta. Koliko god da mi je drago što sam medijima interesantan, ne bih da pokrenem te ružne stvari koje sam ranije doživeo i zbog toga mi prija mirniji život. Posao mi je sada bukvalno u dvorištu, filmski studio sam napravio u kući gde živim. Volim da se šalim, sad mi je posao, uzmem ranac, opremu na leđa, siđem u dvorište i to je ogromna razlika u smislu kako sam nekad morao da živim, kakav mi je nekad posao bio, a kakav sad.

