PevačicaIvana Šašić slavi sinu Srđanu punoletstvo. Ona je svom starijem nasledniku čestitala rođendan emotivnom porukom na Instagramu.

- Ljubav majkina, srećan ti 18 rođendan. Da si majci zdrav i srećan, da sačuvaš tu dobrotu i lepotu srca i duše. Ponosna majka to te rodila - napisala je pa dodala:

- Uspeh je od 2,5 kilograma odhraniti, odgajiti i stvoriti dobrog čoveka. Ponosna na ovo moje dobro čudo - napisala je Ivana.

Inače, Ivana je ranije pričala o svojim sinovima, kao i o drami koju je preživela s mlađim Nikolom, koji je po rođenju jedva preživeo.

Ivana Šašić

- Kraj decembra je meni uvek najemotivniji i mom Nikoli je uskoro rođendan. Svi znate da je jedva preživeo, mi nemamo slike njegove prve tri nedelje života, sve je to teško kada nemate te prve uspomene. Nisam ga videla prvih sedam dana. Bio je crna kao moja haljina kada su mi ga dali. Zahvaljujući toj vakcini koju je primio, nije imao posledice. Bio je na kiseoniku. Kada bih vam rekla da mu u početku nije proradio instinkt da sam jede, hranili su ga preko sonde - ispričala je svojevremeno za Blic i nastavila:

- Mleko mi je krenulo posle tri nedelje. Mleko je lilo iz mene na prvi kontakt sa detetom, tako da sam zvala babicu da pitam šta se desilo. Iznedrila sam svakako dva divna čoveka i na to sam ponosna. Često umem da kažem da sam dobro i normalna. Ja bih za njega život dala, to je nešto neverovatno, ali kad se tako neke situacije dese, shvatimo koliko smo zapravo mali. Postoje ljudi čije dete nije preživelo, a ja često do danas kažem da je Nikola njihov sin. Sve je to preteško za mene.

Ivana Šašić Foto: Printscreen/Instagram

Ona je u prvoj trudnoći imala zdravstveni problem.

- U prvoj trudnoći sam imala početak kancera, a Nikola je u drugoj trudnoći jedva preživeo. Mogu sad jedva da pričam o tome, ali kako god da se okrene meni je teško - rekla je Ivana, koja je otvoreno pričala i o prevari drugog supruga Bojana od kojeg se zbog toga razvela.