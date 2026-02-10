Slušaj vest

Pevačica Belma Sakić od početka karijere publiku dosta podseća na Donu Ares, a sada je odlučila i da obradi njene pesme. Dozvolu je tražila upravo od Donine sestre, sa kojom se prisetila nekih lepih I emotivnih uspomena.

Belma nam je otkrila da joj poređenja sa Donom nikada nisu zasmetala.

- Ja sam Belma Sakić, neko ko ima svoju priču i autorske pesme ali kada me porede sa njom imponuje mi. Dona je bila kantautor i veliki umetnik – kaže pevačica I otkriva kako je došlo do toga da snimi Donine pesme:

- Ideja je moja, želja je moja, a osetila sam da i publika to želi. Kada Vam neko jako nedostaje (kao što je slučaj sa Donom) onda je dovoljno da neko drugi malo zaliči na tu osobu pa da vas podseti. Ako ću ovim barem na momente oživeti njenu umetnost, biće mi čast. Dona je neko ko zaista fali na estradi. Sigurna sam da bi danas bila najveća zvezda i punila najveće Arene.

Kada je shvatila da želi da prepeva pesme preminule pevačice, napravila je neočekivan korak – sela u auto I zaputila se kod Doninih najbližih.

- Odobrenje za snimanje pesama sam dobila od njene najbolje prijateljice i sestre, koje se bave njenim autorskim pravima. Budući da sam neko ko ne želi da oskrnavi njeno delo nego da otpeva to u svom maniru sa gitarom, sama ideja im se dopala i na moju veliku radost pristale su… Danas se autorska prava rešavaju preko firmi koje ih zastupaju, međutim, ja se uvek vodim time da sam čovek od krvi i mesa. Muziku ne gledam kao način da dođem do novca i nikada je tako nisam gledala, više sam puta bila u minusu nego u plusu… Zato sam odlučila da pitam njoj bliske ljude da li bi im bilo u redu da napravim jedan takav korak. Pre nego što bilo šta uradim uvek pokušam da se postavim u kožu drugog čoveka i ovog puta znam da je vrlo osetljiva tema u pitanju, te ovim činom nisam želela nikog da uznemirim nego da odam počast Doni Ares.

Publika širom regiona je obožavala Donu, a o uspomenama je Belma pričala I sa njenim najmilijima.

-Sve me je zanimalo! Ja sam odrasla uz njenu muziku i ličnost.Bilo mi je toplo oko srca kada mi je njena prijateljica ispričala neke njene navike, smešne situacije…Dosta smo slične… Pre nego što je preminula naučila je da svira gitaru…Da budem iskrena, mnogo lepog je podeljeno sa mnom, ali sve bih sebično zadržala za sebe kao lepu uspomenu na nju.

Inače, ova pevačica se školovala za defektologa, a nastupala je sa brojnim zvezdama poput Dejana Matića, Tee Tairović, Aleksandre Mladenović...

-Nastupala sam sa jako puno pevača u samo dve godine I nosim pozitivna iskustva sa svakog nastupa. Tea je divna žena i ona me uporedila sa Donom Ares i dala mi je savet da ostanem u stilu sa gitarom i da mi to jako dobro stoji. Dejan Matić je gospodin, veliki čovek. Tolika zvezda, a jako prizeman, skroman i dobar čovek. Ima ih naravno još za koje mogu reći samo reči hvale.

Pored toga što se bavi muzikom, Belma piše svoju drugu knjigu.