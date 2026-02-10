Slušaj vest

Pevačica Marina Visković već neko vreme javno priča o tome kako trpi bolove u telu i da ne oseća celu ruku. Ona je danas uslikana ispred Urgentnog centra, tačnije odeljenja neurologije gde je potražila stručnu pomoć.

Kako su mediji saznali od izvora bliskog pevačici, poslednjih desetak dana Marina ima problem sa zdravljem. Upaljen nerv na vratu joj otežava život, pa je nakon nekoliko terapeuta kod kojih je bila, odlučila da potraži pomoć na Klinici za Neurohirurgiju gde već nekoliko dana intravenski prima jaku terapiju.

- Ima problem sa nervnom u vratu. Išla je kod nekoliko terapeuta, ali je na kraju morala da potraži stručnu pomoć na Neurologiji Urgentnog centra - kaže izvor.

Kako dodaje, ona je dobila i terapiju od koje bi uskoro trebalo da joj bude bolje.

- Prima jaku intravensku terapiju. Provodi po nekoliko sati u bolnici svakog dana - otkriva izvor.

Inače, Marina je pre osam sati ujutru došla na Kliniku, a tek nešto posle podne je izašla iz bolnice.

Ona je bila sama i ispred bolnice čekala da dođe taksi, a sve vreme je gledala u telefon.

Ona se proteklog vikenda novinarima na aerodromu požalila na bolove.

- Ja sam stvarno neko ko ne kuka i može da trpi i bol i sve, ali ovo što sam ova dva dana radila, i nastupala pod ovim bolovima ja bih sada sama sebi čestitala. Stvarno ne znam u čemu je problem, išla sam na sve terapije i kod svih mogućih doktora ovih dana, videćemo. Sutra ujutru imam zakazano, nadam se da će neko nešto da uradi, ne osećam celu ovu ruku, stranu. Da baš se čudim s obzirom da nikada nisam imala povredu treniram i radim s težinama, nekad se ono blago ušinem , ali ovo je toliki bol konstantan koji ne prolazi, ja sam cela mokra ovo je strašno. Da sam znala da će biti ovako otkazala bih nastupe.

Kurir/Blic