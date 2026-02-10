Slušaj vest

Mlada pevačica Zorana Mićanović uspešno gradi karijeru na estradnoj sceni, a uprkos velikom uspehu koji je postigla za kratko vreme, pošto je jedna od najtraženijih pevačica kod nas, ona je ostala skromna i prizemna.

Nakon nekoliko singlova, Zorana uveliko radi na prvom studijskom albumu, na kojem sarađuje sa hitmejkerom Dejanom Kostićem.

- Radimo dugo, samo što nisam uspela od svojih nastupa da snimim još sve pesme. Nadam se da ćemo to završiti u ovoj sedmici i da ćemo u martu početi da snimamo spotove i da će uskoro izaći sve što smo radili - ponosno je istakla na početku razgovora.

Koliko će biti pesama?

- Ne mogu da kažem tačan broj zato što ćemo imati prvu i drugu stranu albuma. Na prvoj imamo četiri peme, to je za sada dovoljno. Na drugoj možda pet, šest... Ne znam, zavisi u kakvom raspoloženju budem i kakve ću pesme imati. (smeh)

Koliko je novca potrebno za pesme i spotove, znamo da je sve skupo. Jesi li bankrotirala? (smeh)

1/6 Vidi galeriju Zorana Mićanović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Bukvalno. (smeh) Za album je potrebna jedna velika cifra, da se snime kvalitetni spotovi, da se poplaćaju pesme, ali sve to nije šteta kada je kvalitetno, kada je dobro i kada sa time napraviš rezultate. Najveća žalost je kad neko uloži ogromne pare, a kada to sve ne prođe i propadne. To je velika šteta.

Malopre si rekla "da li će proći sve pesme"... Da li te je strah od toga, kada snimaš, sada album, i ranije kad si snimala singlove?

- Ne samo meni, sve kolege je strah kad treba da izbace pesme, jer tržište i sve to što se dešava sa našom muzikom... U velikom smo problemu, ne znaš više šta izbaciti. Ali slažem se da prosto nije bitno ni da li će pesme biti u trendingu i imati 30 i 40 miliona. Meni je bitnije da ta pesma zaživi u narodu i da je svi pevaju. Važno mi je da narod to peva, a ne da bude hit na društvenim mrežama. Sve je to super i lepo i treba pratiti trendove, ali džaba mi pesma u trendingu ako je niko ne peva, a možda je za 3-4 meseca neću pevati ni ja. Šta mi znači to?

Sada si rekla da je teško pogoditi žanr. Kakav će ovaj tvoj album biti, da li si šarala ili je u tvom dosadašnjem, prepoznatljivom stilu?

- Neka nova ja, moderna, upakovana, zgodna i lepa... (smeh) Šalim se... Ono što ćemo uraditi moj tim i ja jeste to da ćemo se potruditi oko svakog detalja, da to izgleda drugačije i sveže i da nude neka nova Zorana Mićanović.

1/7 Vidi galeriju Zorana Mićanović Foto: Marko Cvetković, Printscreen

Je l' ti bilo teško da iskočiš iz zone komfora i kreneš novim stopama?

- Nije, ja sam neko ko je hiperaktivan i voli izazove u životu. Mislim da treba menjati u životu stilove, okruženje... Onda vidiš šta je loše, a šta dobro, i praviš odabir šta ti odgovara. Navikla sam svoju publiku da radim narodnjake, dvojke, i treba sad približiti toj mojoj publici i ovo novo, da se i njima to dopadne. To je najveći, da kažem, eksperiment.

Na tvom albumu radi Dejan Kostić, kakva ti je saradnja sa njim?

- Što se tiče njega on je divan čovek, gospodin, kompozitor, ne znam šta da kažem o tom čoveku sem da je on emocija. Te pesme koje napravi mislim da danas ne može niko sem njega. Kada se čuje njegova pesma, bez da vidiš ko je radio, znaš da je to radio on. Ima svoj pečat koji ostavi na svakoj pesmi, meni je čast da sarađujem sa takvim kompozitorom. Bila mi je želja da mi jednog dana on odradi pesme i napravi hitove kao što je drugim pevačicama pravio. (smeh) Nadam se da ćemo uspeti zajedno da ostvarimo rezultate. Drago mi je što ga poznajem i što imam priliku da sarađujem s njim.

Mnoge stare pesme si oživela... Jesi li imala problem sa autorima i pevačima pošto neki zahtevaju da se njima obrate, uprkos tome što se samo autor pita?

- Za sad nisam. Kavere koje sam snimala od Dare, Viki, Sneki... Sve tri su me podržale. Ja sam stvarno zahvalna koleginicama što mi daju podršku, jer mislim da nekome ko je mlad i na početku, najbitnije mu je da ima tu podršku i vetar u leđa, a to je najteže dobiti jer vlada sujeta, ali postoje i dobri ljudi.

Kako gledaš na to kad stare kolege ne daju pesme, kažu "to su moja deca"?

- Ako ne daju, nećemo ih ni pevati, ni prva ni poslednja pesma. Toliko ima dobrih i divnih pesama i divnih kolega, zašto moramo... To mi je malo teranje inata... Slušala sam par intervjua gde moje koleginice govore: "Moje pesme ne mogu..." Ja to razumem i poštujem, ali meni bi sutra bilo drago da neka koleginica otpeva moju pesmu i da napravi i veći hit od mene, opet se zna ko je tu pesmu prvi snimio. Ali, ja nikad nisam rekla za neki kaver: "To je moja pesma". Ne, to nije moja pesma, to je pesma od Violete Miljković, "Večera" je njena pesma, ja sam samo nekako doprinela da ta pesma bude viralnija. Mi mladi treba da se trudimo da sve pesme koje su zaboravljene, da ih nekako, ako ne kroz kavere, da ih bar pevamo na nastupima. Što se mene tiče, gledaću da snimam svoje pesme i da radim na tome, a što se tiče kavera koje sam snimila mislim da treba da im bude drago i da pevaju te pesme i oni.

Skoro su izašla tri kavera koje si otpevala i odmah su te pesme ušle u trending.

- Drago mi je kad vidim da je u trendingu nešto što sam otpevala u nekoj emsiji i to kaver tuđe pesme. Drago mi je što smo ponovo izvukli neku pesmu koju znaju ili ne znaju, to je pesma od Sneki "Dža ili bu". Stalno me pitaju ljudi kako imam ideja da se setim nekih pesama ili iskopam pesme koje neko nije čuo, ni ne zna da postoje. Ja volim da, kada odem negde, da se bavim sobom i tom emisijom. Evo, kao što je "Kafansko veče", volim da vratim te neke pesme i drago mi je što ljudi to prepoznaju, da se stvarno trudim da želim da budem drugačija od ostalih. Najlakše je otići u emisiju i otpevati pesme koje su trista puta otpevane. Treba se malo više potruditi.

Pošto ti dosta radiš, koja je razlika pevati uživo i u studiju. Edita ide na časove pevanja pre nego što uđe u studio, je l' i ti radiš to?

- Ne radim, nekad mi treba da se zagrejem i raspevam, jer prosto nije nekad trenutak za pevanje, ali ako je atmosfera u studiju dobra, ako su ljudi oko tebe pozitivni, to sve ide kako treba i svojim tokom. Nekad dođem umorna i neispavana, bilo je momenata kada me Dejan vrati i kaže: "Ajde ti idi kući naspavaj se pa se vidimo za dva-tri dana." Naravno da treba i pesma da se slegne i sve to ima negde svoj tok rada, ali ja sam uporna i ne odustajem, koliko god bilo prepreka u životu.

1/5 Vidi galeriju Zorana Mićanović Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen TikTok

Prošle godine si otvorila i salon u Šapcu, kako ide taj biznis, jesu li otac i maćeha zadovoljni?

- Ja sam prezadovoljna, drago mi je da su oni srećni i da vidim osmehe na njihovom licu, lokal odlično radi i zadovoljna sam tim delom. Ja sam to njima prepustila, a tu sam za sve što treba, za svaku pomoć 24/7, ali imam svoj posao i previše je da budem na više strana. Volim da, kada nešto radim, budem u fokusu sa svojim poslom, a previše poslova ne mogu da radim.

Da li ulažeš u još nešto pored svoje karijere? Viki je rekla da dosta kolega ulaže u nekretnine. Da li si ti krenula da se spremaš za takoreći penziju ili o tome ne razmišljaš?

- Ja sam kupila sebi 2-3 nekretnine, tako da, sve to što imam negde ostaje tu gde jeste. Što se tiče mene i moje zarade sve to prepuštam mami i tati, iako imam 20 godina, sve moje finansije su kod mame i tate. Ne raspolažem ja sa novcem, iako ga ja zarađujem, jer smatram da tako treba. S druge strane, mislim da roditelji najbolje znaju za svoje dete i neće me navratiti na zlo. Ja bih sigurno, da su sve te pare kod mene išle, svaki dan trošila na cipele i štikle, ali se te pare onda brzo i potroše. Smatram da svaki novac treba pametno uložiti jer ako novac uložimo u kvalitetnu stvar, vratiće ti se sigurno duplo, a od tako nekih stvari nemamo ništa. Nekretnine su zakon, to su me starije koleginice učile. Jana mi je, moram da kažem, ona mi je dala i najbolje saveta i najviše saveta, i rekla mi je da sve moje pare uložim u nekretnine i da budem pametna da ne rasipam, pa kad dođe korona da kukamo zašto nemamo novca.

Zorana Mićanović sa ocem Foto: Kurir

Rekla si da mama i tata vode računa o finansijama, a da li se desilo da si htela nešto da kupiš, a da su oni rekli: 'E, ne može, dosta je!'.

- Desilo se, ne mogu da kažem da se nije desilo. U tim sam godinama da bih ja svašta nešto kupila i nasela bih na priču mnogih ljudi, ali pošto mama i tata vode finansije ja sam tu neko ko sluša savete i dalje, iako sam neko ko zarađuje i sav taj nosi novac donosi u kuću. Mislim da me porodica neće navratiti na nešto loše.

Koje su to priče bile, rekla si da nisi nasela na priče?

- Imaš ljude koji su prevaranti, gde hoće da ti izvuku, gledaju svoju korist, a ja opet kada nisam sama da raspolažem sa svim tim svojim, naravno da ne mogu ni da me zeznu. Neki ljudi su mi rekli: "Pa to meni nije normalno, da ti sa 20 godina ne možeš da raspolažeš sa svojim novcem...". Ali, ja se ponosim time što i dalje slušam mamu i tatu i nisam neposlušno dete, i te kako imam lep odnos sa svojim roditeljima i sve što hoću - pitam. Ako mi ne odobre, ja ću naravno poslušati, iako imam 20 godina, mogu da se okrenem i odem, ali njihova reč se poštuje i mora da se zna čija je zadnja.

Kurir/Telegraf