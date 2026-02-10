Slušaj vest

Vlado Georgiev uživa u očinstvu. Pop pevačima dve ćerke, koja je publika imala priliku da vidi na njegovim beogradskim koncertima.

Siguran je da će se scena kada one nenajavljeno dođu do bine i pridruže mu se dok peva ponoviti i 14. februara i 7. marta u Areni u Beogradu, što je otkrio u emisiji "Stars specijal", koja se emituje na Kurir televiziji nedeljom u 17 sati.

- One nikako ne mogu da propuste koncert u Beogradu, to je i više nego sigurno. Znaju da se zalete i da me iznenade na bini, i meni je to preslatko, ali nekako uvek izaberu momenat kad se najmanje nadam i kada je nešto zahtevno za otpevati, kada treba da se otpeva neki visoki deo, ali se snađem kao što ste videli.

"Umeren sam"

Vlado je otkrio i da li je strog otac.

- Nisam strog otac, vrlo sam umeren. Pošto za sada imam žensku decu, strogoću ostavljam svojoj ženi. Mislim da ona kao majka ima više kredita da se objasni na njihov način. Trudim se da ono što može biti očinski vrlo pažljivo emitujem sa nekom merom dok su male. Kako godine budu prolazile, verovatno ću to pojačavati.- sa osmehom priča Georgiev o ćerkama.

1/6 Vidi galeriju Vlado Georgiev Foto: Printscreen Kurir TV

Devojčice su nasledile muzički talenat od oca.

- Muzikalne su, obe idu na klavir, već svirkaju, zanima ih muzika i mimo štiva iz muzičke škole. Podržavam ih. Ja podržavam čak i kada im se nešto ne sviđa, kad se ispišu sa nečega. Ne treba ništa siliti, sve je stvar osećaja. Kada sam bio mali osećao sam da me muzika zanima.

Georgiev za predstojeći koncert kaže da će se razlikovati od prethodna dva.

- Ovaj koncert neće biti isti kao prethodna dva. Biće iskreniji — manje forme, više suštine. Isti glas, iste pesme, ali drugačija tišina između njih - poručuje Georgiev.

Odmor

Georgiev je u prethodnom periodu priuštio vreme bez intenzivnog rada koje je posvetio porodici i prijateljima.

- Prvi put posle dugo vremena dao sam sebi dozvolu da usporim. Kada skineš obavezu da moraš stalno da budeš jak i raspoložen — tada se zaista odmoriš.

Vlado Georgiev Foto: Nikola Đorđević

Koncert 14. februara zamišljen je kao veče emocije i povezanosti sa publikom.

- Ne volim nametnute datume, ali volim simboliku kada ima smisla. Ako već postoji dan koji ljudi vezuju za ljubav — neka to bude veče muzike“, ističe umetnik.

Šta je sve još pričao Georgiev moći ćete da pogledate u emisiji "Stars specijal" na Kurir televiziji u nedelju, 15. februara u 17 sati.

"Trebalo mi je vremena da postanem gospodin": Vlado se obratio publici, osvrnuo se na kašnjenje Izvor: MONDO/Ana Živančević