U "Zvezda Granda" došlo je do žestoke rasprave između članova žirija, Dragana Kojića Kebe i Svetlane Cece Ražnatović, koji je privukao pažnju publike.

Povod za svađu bio je takmičar iz prethodne sezone, Danijel Savić.

Iako se polemika oko izbora pesama Kebinih kandidata vodi već nekoliko emisija, situacija je eksplodirala kada je Keba odlučio da otkrije, kako tvrdi, dugo čuvanu tajnu o svom radu sa Cecinim pulenom.

Keba je, uz osmeh i pola glasa, priznao da je Danijela Savića, koji je prošle sezone bio nazivan "Keba 2" zbog sličnosti i repertoara, tajno pripremao.

- Prošle godine ste me satanizovali zbog Kebe 2, Danijela Savića, jer je u svakom krugu pevao moju pesmu, a ja mu ništa nisam rekao. Osim što sam ga tajno spremao - rekao je Dragan Kojić Keba.

Dok su mnogi u studiju prećutali ovu opasku, Ceci Ražnatović to nije promaklo. Folk diva je momentalno reagovala, vidno iznervirana insinuacijom da je njen mentorski rad bio fiktivan.

- Svi ste prečuli šta je rekao! Kaže da je mog Danijela on tajno spremao. A šta sam ja radila? Kuvala ručak? Koje su ti to fore? - vikala je Ceca besno na kolegu iz žirija.

Keba je pokušao da smiri situaciju tvrdeći da to nije izgovorio, ali Ražnatovićeva nije želela da pređe preko toga. Insistirala je da se vrati snimak kako bi dokazala da je dobro čula.

- Nemoj, bre, da izmišljaš! - nastavila je Ceca.

Shvativši da ne može da porekne izrečeno, Keba je na kraju kratko zaključio, priznajući poraz u raspravi:

- Ovde moraš dobro da paziš šta pričaš, sve čuju.

