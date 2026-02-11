Slušaj vest

Osnovna škola "Ivan Gundulić" nije samo poznata po tome što je najstarija obrazovna ustanova na Novom Beogradu već i po tome što su mnoge zvezde upravo u njoj završile prvih osam razreda školovanja.

Svi oni koji su odrastali na Fontani ili u blizini nju su izabrali za sticanje osnovnog obrazovanja. "Ivan Gundulić" završio je teniser Janko Tipsarević, koji je živeo u zgradi tik do škole. On je bio dobar učenik i ovu ustanovu nikada nije zaboravio, pa ju je posetio 2012. godine u sklopu akcije "Dodir šampiona".

Janko Tipsarević Foto: screenshot pink tv

- Krivo mi je što češće ne dolazim ovde jer, kao što znate, moji roditelji žive pored. Igram tenis, putujem puno i nemam mnogo vremena, ali voleo bih da u 2013. godini bar jednom-dvaput dođem ovde. Hvala ministarstvu što me je uključilo u ovu priču, koja je svakako emotivnija pošto je ovo moja škola - rekao je tada Tipsarević.

I nekadašnji košarkaš Dušan Kecman završio je "Gundulić", kao i manekenka Ivana Kukrić, a Jelena Karleuša bila je njena generacija. Njih dve su bile bliske prijateljice, a godinama kasnije su se i okumile.

I bivša modelsica Ivana Stamenković Sindi bila je đak iste škole. Ona je dve generacije iza njih dve.

Godinama pre njih ova škola bila je izbor roditelja pokojnog glumca Milorada Mandića Mande, ali i političara Čede Jovanovića. U njegovoj generaciji bio je i telohranitelj Zorana Đinđića Milan Veruović.

U istim učionicama nastavu su slušali i bivši muž Nataše Bekvalac Luka Lazukić, ali i bivši muž Leontine Vukomanović, violinista Filip Pat.

Igor Kojić Foto: Damir Dervišagić

I Dragan Kojić Keba je izabrao ovu ustanovu osnovanu 1950. godine za sticanje obrazovanja njegovog sina Igora Kojića.

Svi oni nose lepe uspomene iz đačkih klupa, a mnogi se i danas sećaju kako su se sretali u školskom dvorištu tokom velikog odmora.