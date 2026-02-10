Slušaj vest

Savo Perović davnih godina bio je član muzičkog takmičenja "Zvezde Granda". Njegova predstavljanja uvek su izazivala reakcija, s obzirom da pevač nikada nije stao na tu scenu, a da je samo pevao.

On je uvek imao poseban stajling, koreografiju, scenske efekte i baš ga po tome i dan-danas ljudi pamte. Stigao je i do finala, ali nije kao i ostali pevači dobio šta je trebalo nakon takmičenja. Sada je po prvi put govorio o tome.

Tokom razgovora sa pokojnim Sašom Popovićem, rečeno mu je da njegov profil neće biti prihvaćen na Balkanu zbog toga što je drugačiji.

Foto: Damir Dervišagić

- Evo sad ću po prvi put da kažem. Ja sam išao na razgovor kod Saše Popovića, posle Zvezda Granda. Imao sam stvarno veliku podršku i od "Granda" i od Saše Popovića i od žirija.

Kad je došlo to da krenem samostalno i da uđem u celu tu priču, ja nisam dobio podršku od strane toga da me, bilo koji, menadžer uzme u tom trenutku ili da sa mnom krene da radi, iako sam imao brutalne ideje. Tada mi je Saša Popović rekao, i bio je vrlo direktan, da takav profil kao što sam ja teško prolazi na Balkanu i da ljudi ne vole takve vrste ljudi, neću da se izrazim baš onako kako se on izrazio - rekao je Savo za Mondo, a voditelj ga je zamolio da kaže kako se Popović izrazio, a pevač je dodao:

- Pa, pe*eraste. Znači ne vole taj tip jer prosto imaš problem sa tim... Čim si drugačiji, čim se drugačije oblačiš, oni te stavljaju u tu neku vrstu kalupa i to je nešto kao iritantno kod nas - rekao je Perović za Mondo.