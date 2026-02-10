"P*DERAST SAM MU BIO" TEK SAD PROGOVORIO! Pevač iz Zvezda Granda otkrio zašto mu Popović nije dodelio menadžera kao svima
Savo Perović davnih godina bio je član muzičkog takmičenja "Zvezde Granda". Njegova predstavljanja uvek su izazivala reakcija, s obzirom da pevač nikada nije stao na tu scenu, a da je samo pevao.
On je uvek imao poseban stajling, koreografiju, scenske efekte i baš ga po tome i dan-danas ljudi pamte. Stigao je i do finala, ali nije kao i ostali pevači dobio šta je trebalo nakon takmičenja. Sada je po prvi put govorio o tome.
Tokom razgovora sa pokojnim Sašom Popovićem, rečeno mu je da njegov profil neće biti prihvaćen na Balkanu zbog toga što je drugačiji.
- Evo sad ću po prvi put da kažem. Ja sam išao na razgovor kod Saše Popovića, posle Zvezda Granda. Imao sam stvarno veliku podršku i od "Granda" i od Saše Popovića i od žirija.
Kad je došlo to da krenem samostalno i da uđem u celu tu priču, ja nisam dobio podršku od strane toga da me, bilo koji, menadžer uzme u tom trenutku ili da sa mnom krene da radi, iako sam imao brutalne ideje. Tada mi je Saša Popović rekao, i bio je vrlo direktan, da takav profil kao što sam ja teško prolazi na Balkanu i da ljudi ne vole takve vrste ljudi, neću da se izrazim baš onako kako se on izrazio - rekao je Savo za Mondo, a voditelj ga je zamolio da kaže kako se Popović izrazio, a pevač je dodao:
- Pa, pe*eraste. Znači ne vole taj tip jer prosto imaš problem sa tim... Čim si drugačiji, čim se drugačije oblačiš, oni te stavljaju u tu neku vrstu kalupa i to je nešto kao iritantno kod nas - rekao je Perović za Mondo.
Kurir.rs/Mondo.rs