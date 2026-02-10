Slušaj vest

Endži Mavrić jedan je od najpoznatijih harmonikaša i producenta na Balkanu. On je sarađivao sa mnogim ličnostima, a u jednom potkastu govorio je o saradnjama sa pevačima i pevačicama. Jedna od njih je i Elma Sinanović, sa kojom je kako i sam kaže Endži, često imao nesuglasice.

- Što je ta žena znala da mi krv popije i da me iznervira, to u životu niko drugi nije znao. Ona ozbiljno dobro peva, ali večito neka nesigurnost, neko nesamopouzdanje kod nje. Da li će ovako ili onako, pa da li je dobro... Dešavalo se da se toliko posvađamo da ne razgovaramo, znao sam da joj kažem: "Ne radimo više, izađi napolje". Onda prođe neko vreme, ona se javi pa kaže kako je slušala ponovo i kako je shvatila da je dobro - ispričao je Mavrić u podkastu "Zmajkast".

Harmonikaš je sa Sinanovićevom sarađivao na pet albuma, a kako kaže, ona nije jedina sa kojom saradnja nije išla kao po loju.

- Ilda Šaulić je imala sličnu crtu, dok radimo počne sa nekom filozofijom: "Jao znaš, pa da li je ovo dobro", a i ona je super ovako i dobri smo, da nismo nikad ovo ne bih ispričao - ispričao je Mavrić.

Raskrinkao kolege

Harmonikaš, producent i aranžer Endži Mavrić već 25 godina je vlasnik muzičkog studija, a u razgovoru je potkačio pojedine kolege koje su navodno u takve projekte uložili i po nekoliko stotina hiljada evra.

- Mnoge priče postoje na tu temu, neki kažu da su uložili 500.000 evra, čak sam slušao neke kolege da kažu da su uložili i milion evra. Mislim da su to njih toliko koštali grubi radovi, možda kopanje, instalacije, elektrika ili rasveta u studiju – rekao je Endži.