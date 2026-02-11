Slušaj vest

Nina Šobota, vlasnica konjičkog kluba, tvrdi da su je N. M., oženjeni partner Milice Todorović i otac njenog deteta, kao i pevačicin bivši partner Mario iz Hrvatske, prevarili za luksuzni automobil vredan 75.000 evra. Prema Šobotinim navodima, automobil joj nije vraćen, niti joj je obezbeđeno vozilo koje je preko njih poručila. Zbog toga je protiv obojice podnela krivične prijave u policiji.

Kako Šobota ističe, sa N. M. se upoznala preko Marija, Miličinog bivšeg partnera, koji je i uhapšen zbog finansijskih malverzacija.

Ništa od "poršea"

- Nikad ne bih pomislila da ću se naći u ovakvoj situaciji. Upoznala sam Miličinog sadašnjeg partnera preko njenog bivšeg dečka, to jest verenika, Marija iz Hrvatske, koji je uhapšen zbog prevara. Njih dvojica su poslovni partneri i, kako se ispostavilo, veoma su vešti u obmanjivanju ljudi kad je reč o automobilima - tvrdi Šobota.

Ona navodi da im je predala svoj auto, uz dogovor da joj obezbede novo, luksuzno vozilo marke "porše panamera", uz njenu doplatu.

- Moj "mercedes" koji sam im dala nikad mi nije vraćen. Štaviše, otuđen je i bez kupoprodajnog ugovora prebačen na treće lice. Sve je prijavljeno policiji i dostavila sam svu neophodnu dokumentaciju. Slučajem se sada bave nadležni organi jer je tužilaštvo preuzelo predmet - kaže ona.

Nerešen slučaj

1/6 Vidi galeriju Nina Šobota u problemu Foto: Privatna arhiva



Prema njenim rečima, u ovoj priči oštećena je i sama Milica.

- Govorim u množini jer su njih dvojica poslovni partneri. U isto vreme su prevarili i mene i Milicu. Ne ulazim u njihov emotivni odnos, to me ne zanima, ali smatram da javnost treba da zna čime se pojedinci bave. Naknadno sam saznala da je isto radio i drugim ljudima, kao i da je policija neka od tih vozila oduzela. Sve to može lako da se proveri. Meta su prvenstveno žene. Moj automobil vredeo je 75.000 evra, a Miličin oko 90.000. Njoj je, umesto "audija", ponuđen BMW, koji je kasnije ukraden ispred njene zgrade. Vozilo je bilo na hrvatskim tablicama i lizingu, pa je naknadno odvezeno van granice. To liči na klasičnu prevaru. Sve će uskoro izaći na videlo - priča Nina.

Šobota nam je dostavila fotografije automobila koji je, kako tvrdi, dala Miličinom partneru.

U žiži interesovanja

1/5 Vidi galeriju Milica Todorović na meti Foto: Shutterstock, Damir Dervišagić, ATA Images, Printscreen/Instagrtam, printscreen/instagram/emilija_i_sedam_patuljaka

Nikako neće da se javi

Redakcija je u više navrata pokušala da stupi u kontakt sa N. M., ali do zaključenja ovog teksta nismo dobili odgovor. Njegova supruga se prethodnih dana oglasila za Pink i tako se saznalo da Miličin partner već ima porodicu.

- Sve me stiže, ne mogu da se smirim. Ne znam gde je on sad. Ovaj brak je definitivno gotov. Ja ne mogu više ovako. Kad sam bila kod nje, njoj je jedini problem bio da li smo mi u otvorenom braku. Ne želim da se bilo kakve netačne tvrdnje iznose. Mi smo bili porodica. Bili smo u najlepšem bračnom odnosu. Nisam svesna šta me je snašlo. Živim u paklu. Njemu sam ceo život posvetila. Izdana sam. Ja to nisam zaslužila, on zna koliko sam uz njega bila - rekla je Lj. M., pa dodala:



- Ja sam se Milici prvo javila na Instagramu. Ona meni ništa nije odgovorila kad sam joj napisala da sam ja žena oca njenog deteta. Ona je sve znala... Ovaj brak je gotov za mene. Oni zaslužuju jedno drugo. Samo želim da izađem iz svega ovoga. Neću ništa da imam s njim. Izgubila sam 19 godina života, jedne ljubavi nema više. Mene niko ne pita šta sam ja izgubila. Trudila sam se da budem prisebna i stabilna. Ona je od svega razmišljala samo o tome da li mi imamo intimne odnose i samo je za to pokazivala interesovanje. Jako se loše osećam i moram da se isključim iz ovoga - ispričala je Lj. M. za Pink.

Kurir.rs