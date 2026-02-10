Slušaj vest

Podsetimo, pevačica Milica Todorović porodila se 3. februara 2026. godine i na svet donela zdravog sina. Nakon rođenja bebe Todorovićeva se oseća odlično, a beba je dobila najvišu ocenu.

Povređena ženska sujeta često se završava osvetom - reklo bi se, u maniru rijalitija.

U emisiji "Puls Srbije", na ovu temu govorili su Teodora Borozan i Ivan Kleut, urednici Kurir televizije.

- Skrenuo bih samo pažnju gledaocima Kurira, koji u velikom broju prate seriju Sulejman Veličanstveni. Tamo već imamo sličnu situaciju - suprug, paša, dvorski vezir, ima dete sa služavkom Nigar Kalfom. Dakle, ljubavni trouglovi nisu nepoznanica, nisu proizvod novog doba. Imamo ih i u svetskoj književnosti, čitali smo o tome i kroz školsku lektiru - rekao je Ivan Kleut.

Ivan Kleut, urednik i voditelj emisije Stars specijal Foto: Kurir Televizija

Dodao je da ovde nema ničeg novog, ali postaje senzacija kada su u pitanju javne ličnosti. Ovde nije reč o služavki, već o ženi koja je mogla da bira.

- Ona je sada u lepom, ali osetljivom periodu - postala je majka. Cela situacija joj je već donela dovoljno nevolja - stres, gubitak mleka i sve ostalo. S druge strane, pokušava da se povuče, da se sabere, pa će navodno u nekom trenutku i ona dati svoje objašnjenje.

"Žena ženi najveći vuk"

- I onda dolazimo do toga da je u koracima njenog tima, ali i nje same, možda napravljena greška - momenat kada se žena porađa, a tada sve izlazi u javnost. Možda je javnost trebalo ranije pripremiti na sve ovo, pa ne bi došlo do ovakvog epiloga. Po njenoj ispovesti, stičem utisak da je ona zapravo sve znala ranije, ali je namerno čekala porođaj da bi sve iznela u javnost - rekla je Teodora Borozan.

Teodora Borozan, urednik na televiziji Kurir Foto: Kurir Televizija

Nadovezala se da Milica ne može da dođe do daha i da dete nije tražilo da se rodi, ali je očigledno da je to dete rođeno iz ljubavi i da je željeno.

- U ovoj situaciji to zaista jeste tako. Neko ko već ima dvoje dece, ko zna šta znači porođaj i period posle njega, svesno čeka taj trenutak da bi se osvetio. I to na vrlo ružan način, jer dete je u pitanju.

Milica Todorović u centru ljubavnog trougla koji potresa javnu scenu: "Namerno je čekala porođaj da bi sve iznela u javnost" Izvor: Kurir televizija

