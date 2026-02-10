Slušaj vest

Ivana Milinković, voditeljka RTS-a izgubila se na ski stazi na Kopaoniku, juče. Ona je zbog uniforme za skijanje, morala da ostavi telefon, jer je morala da za ovaj zimski sport ponese i ski karticu, a imala je samo jedan džep, gde, ako se uz karticu stavi još nešto, kao u ovom slučaju telefon, kartica više ne radi.

Na svu sreću, na kraju se sve dobro završilo, pa je voditeljka uspela da se snađe i vrati u smeštaj. Oglasila se i do detalja opisala ovu nimalo prijatnu situaciju.

- Na famoznom kombinezonu imam samo jedan džep u koji sam stavila ski pas. Telefon zato nije bio kod mene, jer kad je u istom džepu kao ski-pas, onda ski-pas ne radi. A nije svejedno kad se izgubite u magli bez telefona. Srećom, sve se dobro završilo. Zato sada pamet u glavu i telefon u džep, a ski-pas u rukavicu - napisala je ona.

Dan kasnije, nastavila sa skijanjem

Kako se vidi, ova situacija je nije omela da nastavi sa skijanjem.

- Danas je sunce, ima samo malo magle. Neću se izgubiti kao juče. Javljam kako sam prošla - rekla je ona u obraćanju na Instagramu, a onda pokazala kako skija.

"Lagana plava staza za odmor, jasno je zašto se zove Bela reka. Zanimljivo je bilo videti, lep spust za Brzeće, ali se ipak vraćam na vrhove", stoji u opisu njenog snimka na kojem se spušta sa ne tako izazovne staze - poručila je voditeljka sa planine.