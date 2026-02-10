Slušaj vest

Oni su sada sa ushićenjem pričali kako je izgledao njihov dan za pamćenje, te otkrili da će gala svadbeno slavlje napraviti u septembru.

- Ništa se nije promenilo osim što smo se obećali jedno drugome pred Bogom, to je nama bilo najbitnije, kruna svega što smo prošli i što ćemo proći je to što smo stali i pred Bogom rekao “da”. Mnogo mi je bila lepa, pogotovo kad je stavila tu krunu, prava kraljica - rekao je Jovan sa osmehom u licu i dodao da venčanje nije bilo u tajnosti obavljeno, već samo intimno, u krugu najmilijih:

- Ako uzimamo termin tajnost, onda smo u tom smislu bili tajnoviti, za razliku od nekih kolega koji jedva čekaju da objave bilo šta, gde su šta rade, ovo je bio naš čin za našu porodicu, kumove, najmilije, naravno planiramo veliko slavlje, najverovatnije ćemo svadbu praviti u septembru, ali pre toga ovaj čin nam je bio nabitniji.

Na venčanju je bilo suza

Za Ivu je crkveno venčanje bilo posebno, a kako je otkrila bilo je i suza.

- Jako emotivno, nismo spavali, noć pre smo ostali do pola 4. pričali smo o svemu, baš smo bili opušteni, filmski. Kod nas ništa nije zategnuto. Bilo je suza tog dana, jako sam emotivna, verovatno hormoni, zato što sam i trudna. U jednom trenutku je bio naboj emocija.

Iva nije krila da je ona bila ta koja je načinila prvi korak i priznala Joci emocije, te istakla da ne vidi ništa loše u tome ako devojka načini prvi korak.

- Sve što je lepo ne treba ni zadržavati, rekli smo jedno drugom svoje emocije i krenulo je to svojim tokom.

- A što da ne, neće joj kruna pasti sa glave. Nikad nisam pogrešila, ako govorim o sebi. Ne treba niko ništa da krije, sve treba da se kaže, pa šta bude. Emocije ne treba da se kriju, ako su jake. Ja sam osetila isto sa njegove strane, osetila sam da mogu da kažem - rekla je ona, otkrivajući kako je “krila” emocije prema Joci:

- Ja sam to prepoznala kao nešto što u meni kuva, svaki momenat kada je trebalo da radimo, ja sam jedva čekala taj momenat, bila sam kao leptirić, pahljulica leteća. Nisam mogla da prepoznam taj momenat kao tačan, ali sam pomislila “Bože, ja tog čoveka volim.” Volim mu dušu, on je mnogo dobar. Kako sam se suzdržavala, ja ne znam, dok on peva, ja njega zagrlim i kažem “Jao, kako te volim” usred svirke. Kako je vreme prolazilo, ja sam osetila da je to jače, nije on meni samo drug, neko sa kim delim tajne, osetila sam da mi jače kuca srce i kuva u stomaku i tako sam prepoznala taj trenutak.

Trenutak kada je saznao da će postati otac za Jovana će zauvek ostati urezan u sećanju.

- Za mene je to posebno, jer je to moje prvo dete, još je sin. Nekako kad smo pričali o tome, ja sam priželjkivala devojčicu, a ona sina, želja joj se ostvarila, ja nemam ništa protiv. Jako smo uzbuđeni, ona ima više iskustva, mama je spremna odavno, ja tek ulazim u ulogu oca i radujem se tome.

Iva je na pragu sedmog meseca, a kako je priznala trudnoću dobro podnosi.

- Ništa mi nije teško, imala sam mučnine taj prvi trimestar, kada sam ušla u peti mesec, to je prestalo. Čini mi se da mi je najlakša trudnoća ova. Ekstremno sam mlada postala mama, ja već imam 41 godinu i imaću treće dete. Una i Veljko su bili srećniji od mene, evo da budem iskrena. Ja ću naravno da rodim, to je moja želja i obaveza, ali oni koliko su srećni, to je bilo neopisivo. Tako da je i moja sreća utrostručena kad je tako.

Na pitanje da li će Jovan u narednom periodu biti posvećeniji porodici ili će biti karijera u fokusu, pevač je rekao.

- Moja uloga u ovom svetu je da budem roditelj i otac, karijera je nešto što je pored toga i što može da doprineti da porodica raste i ne oskudeva ni u čemu. Biću roditelj svojoj deci, muž svojoj supruzi, ljudi kada dobiju decu, onda malo zaborave partnera, sva pažnja je usmerena na decu. Dete će biti dobro samo onda kada su roditelji dobro. Bitno je da se priča sa partnerom, da se ništa ne podrazumeva, da se stvori odnos da ste najbolji drugari, jer delite apsolutno sve u životu. Predodrede se neke uloge, ja sam muško, ja to radim, ti si žensko, ti to radiš. Ako smo u zajednici, potrebno je da kad ja nešto ne mogu, ti mi pomogneš, kad ti ne možeš, da ti ja pomognem, to je poenta zajednice, braka i srećnog života. Karijera je promenjiva, mi ne možemo da se bavimo pevanjem dokle god smo živi, postoji granica do koje možeš da pevaš, kasnije postaje iscrpljujuće i loše po zdravlje.

Iva ulazi u sedmi mesec trudnoće, a ne krije da i nastupa kada god može, ipak, to će se uskoro promeniti.

- Dala sam obećanje Joci da ću stati, jer se on brine. Odlučila sam da to bude do marta, da ispoštujem neke bliske prijatelje i posle ću da povučem ručnu, ipak je ovo važnije, krajem maja ću se zdravlja bože poroditi, napraviću pauzu u skladu sa onim kako se osećam. Imamo pomoć i onda ću nastaviti sa radom.

Sin će se zvati Vukan

Iva i Joca kažu da su već smislili ime za dečaka ističući da nije bilo velike dileme.

- Odmah smo odlučili, dečak će se zvati Vukan. Baš smo rekli Vukan Stefanović, zvučno je, kao neki vojvoda.

Budući tata se ne plaši obaveza koje ga čekaju.

- Ne plašim se ničega što me čeka, nemam strah, nije od Boga, nije u meni. Svaku odgovornost prihvatam oberučke - kaže on, govoreći da je Ivinu decu iz prethodnog braka prihvatio kao svoju:

- Ja to nisam uradio da bi nju pridobio time, već sam uradio zato što sam ja tako osećao. Ti decu ne možeš da prevariš, oni osećaju sve. Imamo jedan stvarno lep, drugarski odnos, pun poštovanja i razumevanja.

Iva: "Deca su navijala da budem sa Jovanom"

S druge strane Iva nam otkriva da su njena deca oduvek “navijala” da njih dvoje budu zajedno.

- Oni su za Jovana bili od prvog momenta, oni su najvijali za njega. Veljko mi je govorio: “Jao majko, koliko bi voleo da ste vi zajedno”. Una ga je obožavala od prvog dana kada je ušao u kuću kao moj drug i kolega. Deca su odlepila za njim. Jovan ne može da se ne voli, on je jedno prevaspitano biće i divno stvorenje - rekla je ona, pa se osvrnula na period kada je deci bila i otac i majka:

- Preponosna sam na sebe što sam sve to izgurala, pre svega što sam birala da budem majka, a ne da gradim svoju karijeru. Svakako sam uspešna u poslu, hvala dragom Bogu zbog toga. Ne mislim da sam negde kiksnula, ali naravno da uvek može bolje.

Sa bivšim nema kontakt

Ivu smo pitali i da li ima bilo kakav vid pomoći od bivšeg partnera, na šta nam je ona rekla:

- Ne, kakvu podršku? Mi nismo u kontaktu uopšte, deca delimično. Iskreno jedno vreme sam ih i pitala, više ih i ne pitam. Da li oni osećaju ili ne, to je u njima. Ono zbog čega mi je najviše teško i što mi je žao jeste što su oni patili sve ovo vreme jer on nije bio prisutan, a mogao je da bude i trebalo je. Nikad nisam branila da ga viđaju, čak štaviše, nisam dala reč da se kaže za njega, zato što je on roditelj, kakav god da je. Deca rastu, ja više nemam uticaja, ako žele da se vide i čuju, to je isključivo na njima. Njihov otac je birao svoj život, ima novi život, novu ženu, novo dete, ali žao mi je što zaboravlja da je prvo imao Unu i Veljka.

Kada je čuo Ivinu priču, Jovana smo pitali, šta je bilo prvo što joj je rekao i kako gleda na celu situaciju.

- Preponosan sam na nju što je sve to sama izgurala, da sa dvoje dece, bez ičije pomoži ostvariš toliko toga, i da pored svega toga što si ostvarila decu isteraš na pravi put. Sada je podsećam da može da se opusti, jer sam ja tu i da ima nekoga na koga može da se osloni posle dužeg vremena. Ja njihovog oca ne poznajem i ne mogu da govorim ništa. Ja samo vidim neke stvari kao treće lice. U šta ulažeš, to i dobiješ, deca više nisu mala, kroz neke godine ako iko ima neke savesti mislim da će biti nekome žao za to što nisu ulagali u svoju decu, a mi ćemo to raditi dok smo živi - kaže on.

Ivina deca Jovana zovu “ćale”, a on njih “sine”.

- Mene zovu ćale, što je meni presimpatično. Kad me zovu na telefon: “Hej, ćale, šta radiš”. Veljka zovem sine, Unu takođe zovem sine (smeh).

Iva ne krije da nije mogla da obuzda emocije kada je videla kako njena deca funkcionišu sa Jovanom.

- Isplakala sam dušu, to je nenametnuto, to je tako odjednom ispaljeno. Njega je Veljko počeo da zove ćale kad mi nismo bili zajedno i on njega sine kao nekoga ko je mlađi, a on njega ćale kao nekoga ko mu je uvek nedostajao. Viđali su se, Veljko mu je sve prenosio, gde sam i šta sam, Veljko je radio sve protiv mene, a za njega, da vi ne možete da verujete - pričala je Iva ne skidajući osmeh sa lica, dok je Jovan dodao:

- Smatram da su zbog života koji su pre vodili malo hendikepirani odsustvom oca i nekako sada konačno imaju primer kako to treba da funkcioniše i kako treba da izgleda kada se dvoje ljudi vole.

