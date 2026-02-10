Slušaj vest

Đorđe Ćulafić Džordži sa svojom devojkom dobio je sina, kojem je par dao ime Damjan. Džordži je na Instagramu podelio lepe vesti.

Pevač je objavio sliku na kojoj se vidi kako mu je iscepana majica.

- Damjan Ćulafić, 10. 02. 2026. godine - poručio je kratko.

Značenje imena Damjan

Preneseno značenje ovog imena Damjan jeste - "onaj koji je plemenit i velikodušan"; "onaj koji rado dariva i poklanja onima koji nemaju"; "onaj koji je dar ili poklon svojim roditeljima".

Rat sa Pljugicom

Luka Bijelović Pljugica i Đorđe Ćulafić Džordži nakon što su se družili 2024. godine su imali medijski rat.

Naime, Džorži je tada rekao da je tužio Pljugicu zbog uvreda koje mu je uputio, a onda se Bijelović oglasio i rekao da mu nije stigla nikakva tužba.

- Ne znam sa kim je dečko na sudu, ali sa mnom nije. On je rekao da je kontaktirao moje advokate, a ja advokate nemam. Lik koji nosi one čarape cele iscepane. On i ja smo bili drugari, pa je on je odjednom izgleda samo prebacio, pa krenuo da me proziva. To ga verovatno neko savetuje da napravi neku dramu, kao što se pokrenula priča za njegov eksplicitni snimak, kao “vau, ludilo, šou”. To apsolutno niko nije nikada spomenuo. On to jedini priča o tome, niko nikada za to nije čuo niti je to video -rekao je Pljugica, i dodao:

- Ne mogu stvarno da se “upalim” na to što taj dečko priča, zato što se lik šminka, nastran je. Verovatno mu nisam dao da me jaše otpozadi, pa se on malo naljutio na mene, a osim toga šmrče i ko*ain. Ja nisam taj nivo. Od svoje karijere neću da pravim rijaliti i da spadam na to da se svađam sa Džordžijem - zaključio je Lule za "Hajp".

