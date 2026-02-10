Slušaj vest

Verovali ili ne postoji jedna učesnica rijalitija koju Janjuš strasno želi. O tome je on kaže, već goovrio, ali sad je podsetio i svoje cimere i vatrenu crnku ali i gledaoce.

- Pitanje za Sofiju, ispada da se Milena poveravala svima što se tiče Vanje, da li se tebi poverevala? - rekla je Anita u "Eliti".

- Svoje se ne dira, iako nije moje, ja neću da se mešam, koga je izdala i da li je izdala, ja ne znam ništa o tome - odgovorila je Sofija.

- Da li ti se neko dopada u kući i da li si spreman da uđeš u vezu? - pitala je Anita.

- Jedina osoba sa kojom bi ušao u vezu i koja ima nešto je Vanja Živić, ja sam to govorio i ranije. Siguran sam da ćemo ja i Vanja biti letos na Adi Bojani - rekao je Janjuš.

1/6 Vidi galeriju Ovako izgleda Vanja Živić Foto: Printscreen

S kim je sve bio Janjuš u rijalitiju

U prvoj sezoni rijalitija šuškalo se da između starlete Ane Korać i Janjuša sevaju varnice. Međutim oni nikada nisu priznali da gaje emocije jedno prema drugom, već su sve poricali i govorili da su samo bliski prijatelji. U toku rijalitija mnogi su mislili da između njih postoji nešto više, pa su čak zajedno gostovali po emisijima, a navodno prijateljstvo nastavili su jedno vreme i van rijalitija.

Janjuševa njaveća ljubav u rijalitiju bila je starleta Maja Marinković. Njih dvoje započeli su svoju turbulentnu ljubav u jednoj od sezona rijalitija, a Maja je, kako je tvrdila u jednom trenutku ostala u drugom stanju sa Janjušem, međutim dete nije zadržala.

Janjuša su potom povezivali i sa nekadašnjom zadrugarkom, a sadašnjom voditeljkom Zadruge, Ivanom Šopić, a kamere su čak uspele da zabaleže i poljubac koji se desio između njih.

Janjuš je imao i kratku aferu sa pobednicom "Zadruge 6", Aleksandrom Nikolić, sa kojom se čak i venčao u rijalitiju Zadruga.

Rijaliti veteran se u rijalitiju ljubio i sa kontroverznom učesnicom Deniz Dejm.

Jedno vreme šuškalo se da Janjuš gaji simpatije i prema Marijani Zonjić.