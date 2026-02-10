Slušaj vest

Poslednjih nekoliko dana obeleženi su, tačnije, sedam dana, kako u medijima tako i na društvenim mrežama pevačicom Milicom Todorović. Njen porođaj, a i otac njenog deteta neiscrpan je izvor komentarisanja javnosti.

Oglašava se i ko treba i ko ne treba i svako sebi daje pravo da priča šta hoće, da sudi, da pametuje, da misli ovako ili onako, da određuje, da podržava i da ne podržava, a sada se oglasila i Ana Nikolić. Ona je objavila video Milice Todorović pa poručila:

- Može li malo ljudkosti? PS. Gospođa je znala sve ovo i pre mesec dana... Pitam... Čemu sada ovo perfidno podmuklo glumljenje žrtve? - napisala je Ana, verovatno misleći na ženu, oca, deteta Milice Todorović. Pomenuta žena, se dan nakon porođaja pevačice oglasila i izjavila da je njen suprug otac, a da je ona prevarena i da su njena deca koja je dobila sa istim čovekom kao i Milica, pod velikim stresom, a dodala je i da je Todorovićeva to sve znala i pre mesec dana kada joj je došla ispred zgrade.

Ispovest žene oca Miličinog deteta

Navodna supruga oca deteta Milice Todorović izjavila je da trenutno preživljava pakao i da je sa pevačicom razgovarala.

- Mi smo 19 godina u braku, imamo dva sina. On mi je saopštio pre mesec dana da čeka dete s Milicom. Ja sam bila u čudu, potražila sam Milicu odmah, srela sam je ispred njene zgrade, pozvala me je gore u stan da popričamo. Tamo je bio moj suprug. Ja sam s devojkom lepo pričala, sa njim nisam lepo pričala. Sumnjala jesam, nisam ništa gledala i tražila ni poruke, ni ništa. Ja ne znam šta je on njoj rekao, ja sa njim živim 19 godina u braku, mi imamo normalan brak i ne znam šta joj je on rekao i šta je ona planirala. Imali smo normalan brak... Baš je strašno - rekla je Lj. M. i dodala:

- Moja deca i ja preživljavamo pakao. Milica i ja smo lepo razgovarale, ona je meni rekla da su oni u vezi godinu dana i da ona čeka da se mi razvedemo. On je meni rekao da porodicu ne želi da napušta, ne znam šta je pričao njoj. Milica samo želi da se mi razvedemo i da on bude sa njima. Nije me pitala za našu decu, njoj to nije bitno. Njoj je najbitnije u kakvom smo mi odnosu i da li smo mi u braku, kako mi funkcionišemo, za moju decu me nije pitala, to je ne interesuje. Ona me dalje nije kontaktirala, ja nju nisam napadala, čak sam je i zaštitila... - poručila je ona za Pink.rs