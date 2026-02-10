Slušaj vest

Pre nekoliko dana, pojavili su se navodi da je Miljana Kulić ponovo završila u Specijalnu bolnicu za psihijatrijske bolesti u blizini Niša što je Marija odmah demantovala. Sada se Marija ponovo oglasilanakon što su svi pomislili da se njena ćerka preselila u hotel.

Marija je istakla da se Miljana nije preselila, već da je otišla da se odmori na par dana.

- Ima pravo da se odmori, bila je pet dana tamo i šesti dan s nama. Naravno, više ne boravi tamo. Odmarala se, plivala i čitala knjige. Sprema Jutjub kanal i tako, idemo dalje - kazala je Marija.

1/10 Vidi galeriju Miljana Kulić Foto: Boba NIkolić

Osvrnula se i na spekulacije o Miljaninoj ponovnoj hospitalizaciji.

- Čim Miljane nema na Tiktoku, odmah pišu haos u porodici. Ne obraćam pažnju na te stvari.

Doživela nervni slom na u lajvu

Miljana Kulić ponovo je dospela u centar pažnje, nedavno zbog incidenta tokom prenosa uživo na TikToku. Iako je njen lajv pratilo oko 600 ljudi, reakcije publike su izostale, što je izazvalo burnu reakciju Kulićeve.

1/5 Vidi galeriju Miljana i Marija Kulić Foto: printscreen YT

Marija nedavno otkrila detalje Miljaninog ugovora

Miljana je u jednom trenutku napustila rijaliti, a Marija je nedavno otkrila da njena ćerka na osnovu ugovora imala pravo na jedan dan kada odlazi kod doktora i da vidi sina.

- Miljana dolazi jednom mesečno na kontrolu i taj dan provodi sa Željkom i pregleda mu sveske, igra se sa njima i dete je shvatilo da mama tamo radi. Ona je sve dogovorila i ne bi mogla da izdrži da ne zna kako smo mi, jer mi smo dvadeset četiri zajedno kada nije u rijalitiju – otkriva ona.

Kurir.rs/Alo

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: