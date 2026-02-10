MARIJA KULIĆ OTKRILA ISTINU O MILJANI Evo da li se njena ćerka preselila u hotel, spomenula i hospitalizaciju: Ima pravo da se...
Pre nekoliko dana, pojavili su se navodi da je Miljana Kulić ponovo završila u Specijalnu bolnicu za psihijatrijske bolesti u blizini Niša što je Marija odmah demantovala. Sada se Marija ponovo oglasilanakon što su svi pomislili da se njena ćerka preselila u hotel.
Marija je istakla da se Miljana nije preselila, već da je otišla da se odmori na par dana.
- Ima pravo da se odmori, bila je pet dana tamo i šesti dan s nama. Naravno, više ne boravi tamo. Odmarala se, plivala i čitala knjige. Sprema Jutjub kanal i tako, idemo dalje - kazala je Marija.
Osvrnula se i na spekulacije o Miljaninoj ponovnoj hospitalizaciji.
- Čim Miljane nema na Tiktoku, odmah pišu haos u porodici. Ne obraćam pažnju na te stvari.
Doživela nervni slom na u lajvu
Miljana Kulić ponovo je dospela u centar pažnje, nedavno zbog incidenta tokom prenosa uživo na TikToku. Iako je njen lajv pratilo oko 600 ljudi, reakcije publike su izostale, što je izazvalo burnu reakciju Kulićeve.
Marija nedavno otkrila detalje Miljaninog ugovora
Miljana je u jednom trenutku napustila rijaliti, a Marija je nedavno otkrila da njena ćerka na osnovu ugovora imala pravo na jedan dan kada odlazi kod doktora i da vidi sina.
- Miljana dolazi jednom mesečno na kontrolu i taj dan provodi sa Željkom i pregleda mu sveske, igra se sa njima i dete je shvatilo da mama tamo radi. Ona je sve dogovorila i ne bi mogla da izdrži da ne zna kako smo mi, jer mi smo dvadeset četiri zajedno kada nije u rijalitiju – otkriva ona.
