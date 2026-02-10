Slušaj vest

Asmin Durdžić uskoro slavi 36. rođendan, a tim povodom će biti organizovana velika žurka u "Eliti". Njegov otac Mustafa najavio je veselje, te otkrio detalje.

- Vidimo se u petak na Asminovom rođendanu - napisao je Mustafa, te su mu u komentarima pisali da će Alibaba da se oduševi ukoliko ga poseti tada.

Podelio je i da na žurku dolazi DJ, te nema sumnje da će u "Eliti" prirediti noć za pamćenje.

Mustafa se pre ovoga oglasio na društvenim mrežama i otkrio koliko novca je, kako ističe, izgubio poslednjih meseci. Osvrnuo se i na Asminovu bivšu, Aneli Ahmić, pa izneo šok tvrdnje o njoj.

- Od kako sam počeo da pratim "Elitu 9" izgubio sam minimalno 20.000 evra, jer ne radim kako treba. A ako bi odgovarao na vaše komentare ne bih zaradio ni struju da plaćam - napisao je Mustafa na Fejsbuku.

Asminov otac kaže: "Aneli se i napolju izražava kao u Eliti"

Mustafa je nedavno spomenuo Aneli.

- Ja kad kažem da Aneli nisam video pet puta svi se čude, a niko ne pita zašto samo pet puta. Pa, ona se izražava kao u "Eliti", postoje i snimci na netu kad kaže mojoj ženi da se nap... k... Jedite g... Izražava se sa k..., p..., j... A kod nas u familijarnim susretima ne pričamo o je***ini. A ona nema drugih tema. Eto zašto - naveo je Asminov tata, pokrenuvši lavinu komentara.

