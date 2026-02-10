Slušaj vest

Pevačici Teodori Džehverović uvek je cilj bio u životu da bude velika zvezda, a može se reći da je u tome i uspela.

Teodora niže hitova, a samo će vreme pokazati da li će opstati na zvezdanom nebu domaće estrade.

Pored glasa, Teodora se može pohvaliti i svojim izvajanim telom, a neretko na društvenim mrežama deli slike i iz teretane gde naporno trenira.

Radila kao čistačica

Ipak, ovu mladu pevačicu život nije uvek mazio. Zajedno sa svojom majkom latila se najtežih poslova samo da bi preživele.

Ovako je nekad izgledala Teodora Džehverović:

1/10 Vidi galeriju Teodora Džehverović nekada Foto: Printscreen, Printscreen/Instagram

Gordana Džehverović, majka popularne pevačice ispričala je jednom prilikom da ju je sestra izbacila iz kuće, zbog čega se sa decom preselila u Pančevo.

- Kad su sestre htele da me pošalju u ludnicu otišla sam s decom u Pančevo iz Kačareva i postala sam podstanar. Kada sam ušla u zgradu u koju sam se uselila, videla sam da je sve prljavo i zapušteno, pa sam sa Teodorom rešila da sve to počistim. Ubrzo nakon toga sam se dogovorila sa stanarima da to radimo redovno za platu što nam je dobro došlo za plaćanje režija - istakla je Gordana, nakon čega nisu izostali komentari tviteraša.

- Teodora je bila čistačica (pre popularnosti) - začuđeno su konstatovali, a onda i pohvalili njenu borbu kroz život.

Patila od bulimije

Inače, pevačica je neko ko je pun pozitivne energije, ali to nije uvek bio slučaj. Naime, jednom prilikom otkrila je da je prolazila kroz agoniju i tada je pala psihički.

Naime, otkrila je da bolovala od bulimije.

1/11 Vidi galeriju Pevačica Teodora Džehverović pojavila se večeras na promociji novog projekta kolege Devita Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Desila se bulimija, jer sam bila klinka i nisam razmišljala normalno. Pala sam bila psihički u tom periodu, ali sam izašla kao pobednik iz svega toga i na sve to se smejem. To je stvarno bio problem. Ja sam mrzela sebe kada se ne ispovraćam. Oko mene su sve bile mršavice. Sve su ždrale šta požele, a ja popijem vodu i ugojim se - ispričala je Teodora pre nekoliko godina u svojoj ispovesti.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: