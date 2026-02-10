Slušaj vest

Čini se da su takmičari u Eliti 9 sve opušteniji i da ne mare za kamere koje ih snimaju non stop, te smo tako videli i ljubavni trougao o kom će se tek pričati.

Bora Santana i njegova devojka Anastasije Brčić mazili su se u dnevnoj sobi, vrlo brzo im se pridružio i Uroš Stanić, ali oni nisu negodovali zbog toga.

Uroš je nedavno priznao da je zaljubljen u Boru, ali Santani to očigledno ne smeta i pušta cimera da dolazi i pipka ga Foto: Printscreen

Oni su se svi zajedno grlili, a Bora je u jednom trenutku otkrio da ga Uroš pipa za međunožje.

"Pusti mi ruku, Uki", rekao je Bora u "Eliti 9".

Anastasija je potom poručila dečku:

"Pa šta, neka te zagrli!."

Uroš, koji je nedavno priznao da je zaljubljen u Santanu, još jače je zagrlio Boru, a onda ga je cimer zamolio da ne prelazi granicu.

"Nemoj da me maziš i da me diraš tamo dole, diraš mi p***s", rekao je Bora Staniću koji je onda krenuo da ga ljubi po ramenima, dok je Santana razmenjivao nežnosti sa Anastasijom.

Matora o poljupcu Bore i Uroša

Jovana Tomić Matora Foto: Printscreen Youtube TV Pink

Inače, Jovana Tomić Matora je optužila Boru Santanu da je prešao granicu sa Urošem, iznoseći detalje iz spavaće sobe koji su do sada bili skriveni od očiju ostalih takmičara.

"Videla sam da te je Uroš poljubio u usta. Ono ležanje sa njim u krevetu, mazio te je nogom", rekla je Matora bez dlake na jeziku.

Ne propustiteRijalitiOBEZBEĐENJE IZVUKLO ANELI IZ BELE KUĆA: Ahmićeva se zaletela na Boru, morali odmah da reaguju - haos i drama u Eliti 9
Screenshot 2026-02-04 082736.png
StarsBORA RAZOTKRIVEN DO SRŽI ZBOG ODNOSA SA STANIĆEM! Učesnica otkrila šta su njih dvoje radili u spavaćoj sobi: Videla sam da te je Uroš...
Bora Santana Uroš Stanić
Stars"ONA JE DOKAZALA DA BI BILA SA MOJIM DRUGARIMA"! Asmin potpuno odlepio zbog Anelim pršti ljubomora
Asmin Durdžić
Rijaliti"MATORIN OTAC JE HTEO DA UBIJE ANITU" Šok ispovest Tomićkinog komšije, otkrio sve o bratu kog nikada nije pomenula: "Ona nije gej, bila je sa OŽENJENIM čovekom"
Screenshot 2025-07-20 014536.png

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima:

STARS EP582 24.01.2026. Izvor: Kurir TV