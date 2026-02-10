Slušaj vest

Čini se da su takmičari u Eliti 9 sve opušteniji i da ne mare za kamere koje ih snimaju non stop, te smo tako videli i ljubavni trougao o kom će se tek pričati.

Bora Santana i njegova devojka Anastasije Brčić mazili su se u dnevnoj sobi, vrlo brzo im se pridružio i Uroš Stanić, ali oni nisu negodovali zbog toga.

Oni su se svi zajedno grlili, a Bora je u jednom trenutku otkrio da ga Uroš pipa za međunožje.

"Pusti mi ruku, Uki", rekao je Bora u "Eliti 9".

Anastasija je potom poručila dečku:

"Pa šta, neka te zagrli!."

Uroš, koji je nedavno priznao da je zaljubljen u Santanu, još jače je zagrlio Boru, a onda ga je cimer zamolio da ne prelazi granicu.

"Nemoj da me maziš i da me diraš tamo dole, diraš mi p***s", rekao je Bora Staniću koji je onda krenuo da ga ljubi po ramenima, dok je Santana razmenjivao nežnosti sa Anastasijom.

Matora o poljupcu Bore i Uroša

Inače, Jovana Tomić Matora je optužila Boru Santanu da je prešao granicu sa Urošem, iznoseći detalje iz spavaće sobe koji su do sada bili skriveni od očiju ostalih takmičara.

"Videla sam da te je Uroš poljubio u usta. Ono ležanje sa njim u krevetu, mazio te je nogom", rekla je Matora bez dlake na jeziku.

