Otkako se ostvarila u najlepšoj životnoj ulozi počeli su problemi, jer je javnost saznala da je otac Miličinog deteta oženjen skoro dve decenije i ima dvoje dece.

Potom se oglasila njegova zakonita supruga, koja je javnosti otkrila šokantne detalje, dok Milica trenutno prolazi kroz izuzetno težak period.

Iako prolazi kroz težak period, ona nije sama. Podršku joj pružaju bliski ljudi, ali i brojne kolege, među kojima je i pevačica Aleksandra Prijović.

Prija je na Instagramu objavila fotografiju sa Todorovićevom, uz jednu reč koja mnogo toga govori.

- Moja - kratko je poručila Aleksandra Prijović i označila Milicu na fotografiji, a potom joj je ona i odgovorila.

Ispovest žene oca Miličinog deteta

Navodna supruga oca deteta Milice Todorović izjavila je da trenutno preživljava pakao i da je sa pevačicom razgovarala.

- Mi smo 19 godina u braku, imamo dva sina. On mi je saopštio pre mesec dana da čeka dete s Milicom. Ja sam bila u čudu, potražila sam Milicu odmah, srela sam je ispred njene zgrade, pozvala me je gore u stan da popričamo. Tamo je bio moj suprug. Ja sam s devojkom lepo pričala, sa njim nisam lepo pričala. Sumnjala jesam, nisam ništa gledala i tražila ni poruke, ni ništa. Ja ne znam šta je on njoj rekao, ja sa njim živim 19 godina u braku, mi imamo normalan brak i ne znam šta joj je on rekao i šta je ona planirala. Imali smo normalan brak... Baš je strašno - rekla je Lj. M. i dodala:

- Moja deca i ja preživljavamo pakao. Milica i ja smo lepo razgovarale, ona je meni rekla da su oni u vezi godinu dana i da ona čeka da se mi razvedemo. On je meni rekao da porodicu ne želi da napušta, ne znam šta je pričao njoj. Milica samo želi da se mi razvedemo i da on bude sa njima. Nije me pitala za našu decu, njoj to nije bitno. Njoj je najbitnije u kakvom smo mi odnosu i da li smo mi u braku, kako mi funkcionišemo, za moju decu me nije pitala, to je ne interesuje. Ona me dalje nije kontaktirala, ja nju nisam napadala, čak sam je i zaštitila... - poručila je ona za Pink.rs.

