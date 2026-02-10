Slušaj vest

Pevačica Milica Todorović porodila se pre 7 dana i na svet donela sina Bogdana sa kojim je u subotu, 7. februara, izašla iz privatnog porodilišta.

Paparaci nisu uspeli da ih uslikaju, jer je porodilište napustila uveče, u strogoj tajnosti, a kako se pisalo, po nju je došla majka Jasmina.

Pevačica je danas, prvi put otkako se porodila, viđena kako napušta svoj dom na Novom Beogradu. Nosila je zimsku jaknu, široki džins i patike.

U večernjim satima, Milica Todorović je izašla ispred svoje zgrade da prošeta psa Lolu. Nije se dugo zadržala, svega par minuta, a sve vreme se krila ispod kapuljače.

Nakon završene šetnje sa kućnim ljubimcem, pevačica se vratila u stan gde su je čekali sin Bogdan i majka Jasmina koja je sve vreme sa njom.

Inače, pevačicina majka je nedavno izašla iz bolnice u kojoj se našla zbog operacije slepog creva.

Ispovest žene oca Miličinog deteta

Navodna supruga oca deteta Milice Todorović izjavila je da trenutno preživljava pakao i da je sa pevačicom razgovarala.

- Mi smo 19 godina u braku, imamo dva sina. On mi je saopštio pre mesec dana da čeka dete s Milicom. Ja sam bila u čudu, potražila sam Milicu odmah, srela sam je ispred njene zgrade, pozvala me je gore u stan da popričamo. Tamo je bio moj suprug. Ja sam s devojkom lepo pričala, sa njim nisam lepo pričala. Sumnjala jesam, nisam ništa gledala i tražila ni poruke, ni ništa. Ja ne znam šta je on njoj rekao, ja sa njim živim 19 godina u braku, mi imamo normalan brak i ne znam šta joj je on rekao i šta je ona planirala. Imali smo normalan brak... Baš je strašno - rekla je Lj. M. i dodala:

- Moja deca i ja preživljavamo pakao. Milica i ja smo lepo razgovarale, ona je meni rekla da su oni u vezi godinu dana i da ona čeka da se mi razvedemo. On je meni rekao da porodicu ne želi da napušta, ne znam šta je pričao njoj. Milica samo želi da se mi razvedemo i da on bude sa njima. Nije me pitala za našu decu, njoj to nije bitno. Njoj je najbitnije u kakvom smo mi odnosu i da li smo mi u braku, kako mi funkcionišemo, za moju decu me nije pitala, to je ne interesuje. Ona me dalje nije kontaktirala, ja nju nisam napadala, čak sam je i zaštitila... - poručila je ona za Pink.rs.

kurir.rs/blic

