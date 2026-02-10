Slušaj vest

Dragana Mirković je decenijama prisutna na javnoj sceni i o njenom životu se gotovo sve zna. Međutim, mnogi se iznenade kada saznaju koliko je ona visoka.

Muzička diva visoka je 166 cm, a zbog štikli koje često nosi, mnogi se prevare u proceni.

Inače, iako je danas jedna od najuspešnijih pevačica na Balkanu, ona je jednom prilikom priznala da nije planirala da se bavi pevanjem.

- Kao devojčica imala sam potpuno drugačije snove od svega ovoga što se meni dogodilo. Naravno da sam sanjala i želela da budem srećna, ako gledamo po tome onda mi se san i te kako ostvario. Ali imala sam neke druge snove - nisam želela da pevam, nisam želela da se bavim tim i čak sam bila protiv toga - rekla je jednom prilikom i dodala:

- Još od svoje pete godine pamtim da su me svi terali da pevam. ‘Hajde Dragana da pevaš’, pa onda u školi, pa na priredbama, kulturno-umetničko društvo… Iskreno to mi je bila trauma, uopšte nisam volela da se bavim time. Muziku sam obožavala, ali ne da budem pred ljudima i da moram da pevam - pričala je ona.

"Danas živim savršeno"

Inače, Dragana je nedavno govorila o svom životu nakon razvoda od supruga Tonija Bijelića i istakla da uživa.

- Savršeno živim u dvorcu danas, najlepše moguće. Deca su mi uvek bila najveća podrška, a sada su jednostavno dokazali da su odrasli, da su sjajni i da biraju prave stvari - govorila je.

