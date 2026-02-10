Slušaj vest

Pevačica Jana Todorović nastupajući svojevremeno sa legendarnim Šabanom Šaulićem na jednom veselju, doživela je scenu koju nikako ne može da izbriše iz sećanja. Gazda istog, naime, tokom jedne pesme koju je tražio "tako je počeo da tuče svoju ćerku, da su i nadležni reagovali".

Suze mlade devojke, priznao joj je kasnije Šaban, pevača su i te kako zabolele.

Jana Todorović  Foto: ATA images, Printscreen/Instagram, Dragan Kadić

"Imala je 17, 18 godina..."

- Gazda tog veselja se toliko napio, da je tražio da mu samo Šaban i ja stojimo pored stola i da mu pevamo i to jednu pesmu, "Milicu Stojan voleo". Dok mu je Šaban pevao to, on je na naše oči počeo tako da tuče svoju ćerku od nekih 17, 18 godina. Na kraju je tu došla i policija da interveniše, a najstrašnije je bilo kada je u jednom trenutku, od siline udarca, suza od te devojke završila Šabanu na licu - prisećala se Jana jednom prilikom za domaće medije.

- Kasnije mi je rekao da se osećao kao da je to Ilidina ili Sanelina suza -  zaključila je onda onda.

Jana Todorović, podsetimo, tokom gostovanja u emisiji "Pečat u vremenu", otkrila je i koliko je loše podnela vest o smrti legendarnog kolege.

"Vrisnula sam!"

SAHRANJEN ŠABAN ŠAULIĆ! MASA LILA SUZE UZ HARMONIKU, DECA SMIRIVALA GOCU: Šabanova udovica JECALA nad grobom, ćerke bacile na kovčeg BELE RUŽE! Balkan se oprostio od KRALJA (KURIR TV) Foto: Damir Dervišagić

- Sećam se da sam vozila i, zazvonio je telefon. Sa druge strane bio je novinar, koji je rekao da je Šaban poginuo i da bi želeo moju reakciju. Vrisnula sam, morala sam da zaustavim vozilo da se smirim, jer sam se osećala kao da sam izgubila nekog rođenog - otvorila je bila dušu Todorovićeva.

Ne propustiteStarsJEDNA IMA PET STANOVA, DRUGA JURI SVETSKU KARIJERU: Pevačice se udale za milionere i obezbedile za ceo život, kupaju se u lovi i luksuzu
Jana Todorović Didi Džej
StarsJANA PRVI PUT SLAVI SLAVU U SVOM DOMU! Oglasila se pevačica, evo ko je napravio slavski kolač (FOTO)
Jana Todorović i Kristina Džulijen u javnosti nakon skandala
Stars"GODINAMA SMO SE SVAĐALI ZBOG TOGA" Jana Todorović progovorila o problemima u braku: Muž joj je zamerao jednu stvar i to sve zbog ćerke
janatodorovic.jpg
StarsJANA TODOROVIĆ PLAČE KAO KIŠA! Posvetila pesmu pokojnom sestriću: Umrlo je moje dete
Slika zaslona 2025-12-13 u 15.24.10.png

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima:

STARS EP584 07.02.2026. Izvor: Kurir TV