Pevačica Jana Todorović nastupajući svojevremeno sa legendarnim Šabanom Šaulićem na jednom veselju, doživela je scenu koju nikako ne može da izbriše iz sećanja. Gazda istog, naime, tokom jedne pesme koju je tražio "tako je počeo da tuče svoju ćerku, da su i nadležni reagovali".

Suze mlade devojke, priznao joj je kasnije Šaban, pevača su i te kako zabolele.

"Imala je 17, 18 godina..."

- Gazda tog veselja se toliko napio, da je tražio da mu samo Šaban i ja stojimo pored stola i da mu pevamo i to jednu pesmu, "Milicu Stojan voleo". Dok mu je Šaban pevao to, on je na naše oči počeo tako da tuče svoju ćerku od nekih 17, 18 godina. Na kraju je tu došla i policija da interveniše, a najstrašnije je bilo kada je u jednom trenutku, od siline udarca, suza od te devojke završila Šabanu na licu - prisećala se Jana jednom prilikom za domaće medije.

- Kasnije mi je rekao da se osećao kao da je to Ilidina ili Sanelina suza - zaključila je onda onda.

Jana Todorović, podsetimo, tokom gostovanja u emisiji "Pečat u vremenu", otkrila je i koliko je loše podnela vest o smrti legendarnog kolege.

"Vrisnula sam!"

- Sećam se da sam vozila i, zazvonio je telefon. Sa druge strane bio je novinar, koji je rekao da je Šaban poginuo i da bi želeo moju reakciju. Vrisnula sam, morala sam da zaustavim vozilo da se smirim, jer sam se osećala kao da sam izgubila nekog rođenog - otvorila je bila dušu Todorovićeva.

