Slušaj vest

Čeda Jovanović i Aleksandar Kos večeras su gostovali u emisiji "Amidži šou", a Kos je otkrio do detalja kako su se njih dvojica upoznali,te da su mu drhtale ruke kad je prišao političaru.

- Ja sam 2006 godine krenuo da studiram novinarstvo, to me je privlačilo, otišao sam kao novinar koji je bio na praksi, meni su rekli da je u toj emisiji Čeda, meni su ruke krenule da drhte jer nisam znao šta čoveka da pitam, a ni šta da ga pitam. Tata mi je rekao: "Moraš da ga pozdraviš, on je naš zemljak, znaš koliko ga volim", rekli su mi u emisiji da neću više nikad da idem na intervju jer nisam postavio nijedno pitanje - pričao je Kos, pa potom nastavio:

Foto: Pink

- Ja sam se njemu uvalio u život. Je l' si nekad pokupio mačku, psa sa ulice, i ja isto neko mi je ubacio slepu mačku i ja sam prisvojio slepu mačku. Ja sam se njemu uvalio u život, on je duša od čoveka - naveo je Čeda.

On je istakao da njih dvojica žive zajedno skoro tri godine.

- On je prvo živeo sa Jelenom, sa mojom bivšom ženom i sa decom, svi smo zajedno živeli onda sam ja otišao. Onda je on ostao, onda mi je pukla kičma - rekao je Jovanović.

- Ja uvek ostajem i nikad ne odustajem - naveo je Aleksandar.

- Onda je meni pukla kičma, on je ostavio sav svoj život bez mene, on je ostao zbog mene i Anđelije, ja sam u taj vrtlog uvukao sve pa i njega. Kad bi trebalo da razmišlja o svom životu, značilo bi da mene pusti samog u tim kolicima. Žao mi je kad svoj krst nosim a na njega razapinju i svet oko mene, on je čitav svoj život žrtvovao za mene - rekao je Čeda.

"Aca mi je ceo život tu"

Inače, na pitanje da li se seća kada je i kako upoznao Kosa, za kog govori da mu je najveća životna podrška, kaže:

- Na to pitanje mogu da odgovorim samo ako me pitaš kada si se upoznao sa Jelenom, to pamtim, to je 1998. godine bilo na splavu na Savi, bila je neka žurka... Vratili smo se sa svetskog prvenstva u basketu, tad sam je sreo. To pamtim, a Aca mi je ceo život tu - rekao je Čeda, a na pitanje da on i Aca vuku korene iz istog mesta, političar je objasnio:

1/5 Vidi galeriju Domaća javnost mesecima unazad bruji o odnosu političara Čedomira Jovanovića i njegovog prijatelja Aleksandra Kosa, sa kojim zajedno živi, a sada prvi put zajedno gostuju u emisiji Ognjena Amidžića na Pinku Foto: Pink

- Moja majka je iz tog mesta, ona je tu rođena, takav je bio život. Tu je rođena, a odrasla razbacana po toj zemlji posle rata... Proveo sam najlepše godine svog detinsjtva u tom kraju, među tim ljudima, a onda me sve odvuklo na neku drugu stranu. Prošlo je vreme, sada tamo stoje prazne kuće prepune mojih fotografija, stvari koje sam skupljao tu. Kroz sve to što mi on znači u životu, nekako sam se i tamo vratio - rekao je Jovanović u emisiji "Amidži šou".

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: