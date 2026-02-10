Slušaj vest

Nakon što se ostvarila u najlepšoj životnoj ulozi, Milica Todorović se suočila s teškim periodom, budući da je u javnost dospela informacija da je otac njenog deteta oženjen gotovo dve decenije i ima dvoje dece. Ipak, u svemu ovome nije sama, uz nju su bliski ljudi, ali i brojne kolege sa estrade.

Uprkos svim izazovima, pevačica se trudi da nastavi dalje, a sada je sa javnošću podelila i prvu fotografiju svog sina. Na slici se vidi kako ga nežno drži za ručicu, dok je u opisu kratko napisala "Bogdan", uz plavo srce.

Foto: Printscreen

Ispovest žene oca Miličinog deteta

Navodna supruga oca deteta Milice Todorović izjavila je da trenutno preživljava pakao i da je sa pevačicom razgovarala.

- Mi smo 19 godina u braku, imamo dva sina. On mi je saopštio pre mesec dana da čeka dete s Milicom. Ja sam bila u čudu, potražila sam Milicu odmah, srela sam je ispred njene zgrade, pozvala me je gore u stan da popričamo. Tamo je bio moj suprug. Ja sam s devojkom lepo pričala, sa njim nisam lepo pričala. Sumnjala jesam, nisam ništa gledala i tražila ni poruke, ni ništa. Ja ne znam šta je on njoj rekao, ja sa njim živim 19 godina u braku, mi imamo normalan brak i ne znam šta joj je on rekao i šta je ona planirala. Imali smo normalan brak... Baš je strašno - rekla je Lj. M. i dodala:

- Moja deca i ja preživljavamo pakao. Milica i ja smo lepo razgovarale, ona je meni rekla da su oni u vezi godinu dana i da ona čeka da se mi razvedemo. On je meni rekao da porodicu ne želi da napušta, ne znam šta je pričao njoj. Milica samo želi da se mi razvedemo i da on bude sa njima. Nije me pitala za našu decu, njoj to nije bitno. Njoj je najbitnije u kakvom smo mi odnosu i da li smo mi u braku, kako mi funkcionišemo, za moju decu me nije pitala, to je ne interesuje. Ona me dalje nije kontaktirala, ja nju nisam napadala, čak sam je i zaštitila... - poručila je ona za Pink.rs.

