Političar Čedomir Jovanović i njegov prijatelj i cimer Aleksandar Kos gostovali su u emisiji Ognjena Amidžića, gde su otvoreno govorili o svom odnosu, a zatim su, odgovarajući na "vruća pitanja" u emisiji "Amidži šou", dotakli i teme svoje najveće intime.

- Da li si se nekad poljubio sa muškarcem - bilo je pitanje za Čedu.

- Svaki dan, danas sam se poljubio sa prijateljem. Misliš sa dečkom? Pa nemoj tako. Je l' si polakao nekad testove za neki posao, kad ideš da se penješ onda radiš testove i onda na primer ta vrsta asocijativnosti govori o tebi. Danas sam se izgrlio i izljubio sa prijateljem - rekao je Čeda.

- Sa kim si se ljubio danas - pitao je Kos.

- Je l' znaš nekog ko se nije poljubio sa muškarcem? O tome se radi, pričaću ti posle - dodao je on.

Nakon toga je Kos otkrio da ne postoji nijedna stvar koju ne bi uradio za Čedu, te je izjavio da ga svaki dan pita koliko ga voli.

- Ja svaki put njega pitam koliko me voliš od jedan do deset, on kaže 110 - rekao je Kos.

- Kažem minus 110 - naveo je Čeda.

Aca Kos priznao zbog čega ljubomoriše Čedi Jovanoviću

- Inače ne voli da pije, ali obično su nas slikali do sada kad popijemo, uz neke pesme i na neka pesma gde sam ga vodio, opusti se. Šta najviše radi kad popije? Peva, poručuje pesme... Mene nervira zato što sve devojke koje mu prilaze, prilaze da se slikaju sa njim, ali posle, kada se slikaju, hoće da ga grle i poljube, prelaze granicu i to stvarno nije u redu - iskren je bio Kos.

