Aca Kos već neko vreme živi sa političarem Čedom Jovanovićem, a sada je progovorio o odnosu sa njegovom porodicom. On je istakao i da među njima nema tajni, te tako zna čak i Čedinu šifru telefona.

Aca ističe da o Čedinoj bivšoj ženi Jeleni ima predivno mišljenje.

- Jelenu ja mnogo volim, Čedomir nas je upoznao i doživljavam je kao sestru. Posebna je žena, rodila je četvoro dece i od srca joj želim sve najlepše - rekao je on, pa dodao da Čedi često gleda poruke na telefonu.

- On je zaboravio moju šifru i ne bavi se tim stvarima. Rekao sam mu šifru. Ja znam njegovu šifru od telefona, on mi je rekao. Kada uđem u njegov telefon, sve što mi se ne sviđa, ja izbrišem - priznao je on.

Na pitanje kako zamišlja sebe i Čedu za 20 godina, rekao je:

- Uvek spontano, iskreno. Mi ćemo uvek biti povezani.

Na pitanje da li su ga prihvatila Čedina deca, poručio je: