Slušaj vest

Pevačica Ana Kokić tokom gostovanja u emisiji "Amidži šou" priznala je da je u kontaktu sa Milicom Ristić, bivšom ženom njenog bivšeg supruga Nikole Rađena.

Kokićevu su u emisiji pitali da li je tačno da se čuje sa Milicom, a ona je potvrdila i objasnila u kakvom su odnosu.

- Da, to je tačno - rekla je Ana, pa pojasnila:

- Nas deca povezuju. Ona ima sina, ja imam ćerke, oni su sestre i brat. Nema šta, komuniciramo najviše povodom toga, najviše zbog njih, a i koleginica mi je - rekla je Ana Kokić.

1/8 Vidi galeriju Nikola Rađen i Milica Ristić na venčanju Foto: Damir Dervišagić, Printscreen, Damir Dervišagić, Privatna Arhiva

"Ne bih se opet udavala"

Ana Kokić nije ponovo ulazila u brak posle razvoda od bivšeg vaterpoliste, a sada je u emisiji Ognjena Amidžića priznala da li bi ponovo stala na ludi kamen.

- Teško... Ni zbog čega drugog, već iz razloga što sam se navikla da sam sama. Moj trenutni osećaj je da ne, lepo mi je ovako, ali ako se pojavi osoba kraj koje ću se osećati lepše nego sada, zašto da ne.

1/8 Vidi galeriju Ana Kokić i Nikola Rađen Foto: Marina Lopičić, Damir Dervišagić