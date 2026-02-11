ANA KOKIĆ SE ČUJE SA BIVŠOM ŽENOM NJENOG BIVŠEG SUPRUGA: Otkrila o čemu sa Milicom priča Rađenu iza leđa
Pevačica Ana Kokić tokom gostovanja u emisiji "Amidži šou" priznala je da je u kontaktu sa Milicom Ristić, bivšom ženom njenog bivšeg supruga Nikole Rađena.
Kokićevu su u emisiji pitali da li je tačno da se čuje sa Milicom, a ona je potvrdila i objasnila u kakvom su odnosu.
- Da, to je tačno - rekla je Ana, pa pojasnila:
- Nas deca povezuju. Ona ima sina, ja imam ćerke, oni su sestre i brat. Nema šta, komuniciramo najviše povodom toga, najviše zbog njih, a i koleginica mi je - rekla je Ana Kokić.
"Ne bih se opet udavala"
Ana Kokić nije ponovo ulazila u brak posle razvoda od bivšeg vaterpoliste, a sada je u emisiji Ognjena Amidžića priznala da li bi ponovo stala na ludi kamen.
- Teško... Ni zbog čega drugog, već iz razloga što sam se navikla da sam sama. Moj trenutni osećaj je da ne, lepo mi je ovako, ali ako se pojavi osoba kraj koje ću se osećati lepše nego sada, zašto da ne.
Podsetimo, Nikola Rađen se od Ane Kokić, sa kojom ima dve ćerke, razveo 2019. godine, dok je na brak sa pevačicom Milicom Ristić, sa kojom ima sina, stavio tačku 2024. godine.