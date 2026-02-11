Slušaj vest

Sonja Vuksanović, bivša žena folkera Ace Lukasa, podelila je na društvenim mrežama kako uživa u Istanbulu. Ona se snimala na mnogim lokacijama, a na jednoj fotki je vidimo u limuzini koja ima krov poput zvezdanog neba.

Lukasova bivša je uživala punim plućima, dok su joj u komentarima mahom poručivali da izgleda nikad bolje. Sonja je, inače, ranije podelila status u kom se pronalazi.

- Neke žene traže princa na belom konju, a ja tražim bundu koja mi ide uz sve - piše u statusu koji je Sonja podelila, a komentari su se nizali.

1/4 Vidi galeriju Sonja Vuksanović Foto: Printsceen/Instagram

"Au, tebi je samo to bitno", "materjalista", "potpuno se slažem sa tobom, isto tako i ja", samo su bili neki od komentara.

"Sonju volim, a vređam je"

Inače, Lukas je u svojoj autobiografiji opisao brak sa Sonjom i istakao da se zbog nje dosta promenio.

- I nije me bilo stid što sam se pretvorio u svoju suprotnost. Razlog je bio jednostavan: radio sam to zbog Sonje, da njoj ugodim. I baš me briga što će da kažu da sam papučar. Jedini od njih nisam imao švalerku dok sam voleo svoju suprugu. A ljubav kad prestane: ćao. Nema održavanja braka na silu u paralelnom životu: kod kuće žena koju ne podnosiš, a u iznajmljenoj garsonjeri švalerka koju lažeš da ćeš se razvesti. Ja sam za te filozofe frajer. Dok sam bio u nekom drugom od svojih brakova, nikad u kafanu nisam ušao s drugom ženom, samo sa suprugom... Moja draga Sonja je potpuno pogrešno shvatila moje ponašanje. Pošto me je potisnula, pretvorila u svoju predstavu o idealnom muškarcu, počela je da uobražava da je i u mom poslu bitnija od mene - napisao je on.

1/8 Vidi galeriju Aca Lukas i Sonja Vuksanović Foto: Luka šarac, Dragan Kadić, Damir Dervišagić