Političar Čedomir Jovanović govorio je o svom odnosu sa Svetlanom Cecom Ražnatović i prokomentarisao snimak pevačice koji je nastao u njegovom stanu.

Njih dvoje su se, posle punih 17 godina, ponovo sreli u studiju televizije Pink, u emisiji „Hit tvit“. Tom prilikom, u maju 2020. godine, došlo je do žestoke verbalne rasprave o kojoj su mediji danima izveštavali. Korisnike Instagrama sada je zanimalo da li se Jovanović oseća odgovornim za Cecino hapšenje 2003. godine, kao i da li je upravo to razlog eventualne netrpeljivosti između njih.

- Ja ne znam za netrpeljivost među nama. Nema tu ničeg ličnog, nisam primetio da je bilo kad bila lična prema meni. Nikad nisam slušao ni Anu Bekutu, ni Cecu, tu muziku... Na Anu sam išao u Kumbaru i uživao, žao mi je Ane i Čačka, drago mi je što peva u Zagrebu, kao naša Šade. Biće puna arena, to mi je vrednije od svega drugog ružnog što čujem. Sve te priče o meni i Ceci... Svako živi svoj život. Uhapsio bih svog oca i majku, a ne nju, uhapsio bih sebe, to sam tražio i od drugih. Prvo su vodili istragu protiv mene, a onda... Ima decu, bori se na svoj način u tom životu, ja to poštujem - rekao je Jovanović u emisiji "Amidži šou" u kojoj je zajedno gostovao sa Aleksandrom Kosom.

"Svako od nas je platio cenu"

Jovanović je objasnio i snimak iz njegove kuće na kom su Ceca i Aca Kos, koji pevaju njenu pesmu.

- Nikada nisam imao nikakav odnos sa njom, tako smo živeli. Ona je Acina prijateljica, ne zato što je pevačica i popularna, već zato što je pravi prijatelj, ja sam svedok toga, a prijatelj nije uz tebe zato što imaš 38 miliona na mrežama, već zato što je prijatelj i ja to poštujem. Svako treba da ima svoj život. Ja imam svoje demone, nosim svoj krst. Ne bi bilo normalno da padamo u sevdah i ližemo rane jedni drugima. Svako je na svoj način platio cenu. Nikada ne bih pristao da čak i razgovaram o njoj da mislim da je ona bilo šta loše želela Zoranu Đinđiću, nikad, to nema cene, a svako od nas je platio na neki način što je bio blizu vatre - rekao je Čedomir u emisiji "Amidži šou".

Ceci poslao buket cveća

Prisetio se i anegdote koja ga seća na Cecu.

- Kada sam ušao kod Zorana 2002. godine, bilo je leto... Stigao mu je TV, bio je veliki... Na pola sobe stoji, on gleda Marakanu. Pitam šta je to, on kaže Ceca. Pun stadion, puno sve. Kaže mi:"To ti je američki san na srpski način". Ja tu muziku ne slušam, uz Acu slušam sve, ali... Poslali smo joj buket cveća, a nisam je poznavao. Onda se desilo to što se desilo, svako živi u svom svetu, ali imamo njega koji nas spaja - rekao je Čeda.

