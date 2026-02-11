Slušaj vest

Aleksandar Kos i Čedomir Jovanović sinoć su gostovali u emisiji kod Ognjena Amidžića, gde su otvoreno govorili o svom odnosu.

Iako važe za bliske prijatelje i cimere koji se međusobno poštuju i brinu jedan o drugom, tokom emisije došlo je do neočekivane situacije koja je iznenadila gledaoce.

Naime, Kos je u više navrata isticao koliko voli muzičku zvezdu Svetlanu Cecu Ražnatović, a u jednom trenutku je čak i zapevao jednu od njenih pesama.

Nakon što je prikazan njegov snimak sa Cecom, Čedin prijatelj nije mogao da se suzdrži a da ne otpeva stihove čuvenog hita "Mrzi me", a Jovanović mu je poručio:

-Je l' možeš da prestaneš da pevaš? Ili izađi napolje, pa pevaj - poručio je bivši političar Aci

Smetaju mu devojke koje prilaze Čedi

- Inače ne voli da pije, ali obično su nas slikali do sada kad popijemo, uz neke pesme i na neka pesma gde sam ga vodio, opusti se. Šta najviše radi kad popije? Peva, poručuje pesme... Mene nervira zato što sve devojke koje mu prilaze, prilaze da se slikaju sa njim, ali posle, kada se slikaju, hoće da ga grle i poljube, prelaze granicu i to stvarno nije u redu - iskren je bio Kos.

Čedinu ženu doživljava kao sestru

Aca ističe da o Čedinoj bivšoj ženi Jeleni ima predivno mišljenje.

- Jelenu ja mnogo volim, Čedomir nas je upoznao i doživljavam je kao sestru. Posebna je žena, rodila je četvoro dece i od srca joj želim sve najlepše - rekao je on, pa dodao da Čedi često gleda poruke na telefonu.