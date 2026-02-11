Slušaj vest

Društvene mreže su se proteklih dana usijale zbog muzičke zvezde Tee Tairović. Naime, nakon što je održan čuveni Superboul, na kojem je nastup ove godine imao popularni pevač i reper Bed Bani, usledila je reakcija brojne publike iz Srbije i regiona.

Njegov nastup pobrao je mnoge simpatije, a među gostima su se našli i Ledi Gaga i Riki Martin. Mnogobrojni korisnici Instagrama, TikToka i platforme X uporedili su njegov nastup sa spotom Tee Tariović.

Naime, pevačica je pre nekoliko godina objavila spot i pesmu "Balkanija", u kojem ona igra na plaži, dok u pozadini igrači drže zastave mnogih balkanskih zemalja.Sam početak nastupa Bed Banija na Superboulu 2026. podseća na Tein spot, jer iza repera stoje igrači koji nose zastave američkih zemalja.

Fanovi mlade muzičke zvezde odmah su se oglasili i uporedili ova dva nastupa, te su čak i napisali:

"Sve smo prvi radili" - okačili su spot pesme "Balkanija", nakon čega su usledili brojni komentari:

"Želimo Teu na sledećem Superbolu, ona bi pokidala" - glasio je jedan od komentara.

Podsetimo, Tea je tokom 2025. godine doživela ogroman profesionalni uspeh. Objavila je čak dva albuma – „Aska“ i „Aska 2“, koji su za kratko vreme osvojili publiku i oborili rekorde slušanosti.

Pesme sa oba albuma našle su se u samom vrhu trending lista, dok su koncerti i turneja širom Srbije i regiona bili rasprodati do poslednjeg mesta. Muzička zvezda ne staje; redovno nastupa i svojoj publici svakodnevno daje sto odsto sebe.

