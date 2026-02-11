Slušaj vest

Bosanski tiktoker i jutjuber Mirza Hatić sinoć je uhapšen. Ovu informaciju je potvrdio advokat Omar Mehmedbašić za Avaz.

Kako se navodi, Mirza Hatić je uhapšen zbog ugrožavanja sigurnosti. Hatić je svojevremeno vređao Kristijana Golubovića i Baku Praseta.

Tiktoker je dovođen u vezu sa starletom Majom Marinković, rušio je krst, hteo da uđe u Zadrugu. Javnost je prvi put čula za Mirzu 2014. godine kad je javno priznao da je srušio pravoslavni krst na Zlatištu koji predstavlja spomen obeležje Srbima poginulim tokom rata u Sarajevu. On je, takođe, hapšen i zbog oružane pljačke.

Kriminalna prošlost

Mirza je javnosti poznat po brojnim kriminalnim radnjama. Krenuo je sa lakšim delima, poput krađa, ali je bilo jasno da se tu neće zaustavljati. Govori se da je kao mlađi bio zlostavljan, te je odlučio da se osveti, tako što je ojačao, pucao je na svog suparnika, koji je tada pukom srećom preživeo pokušaj ubistva.

Kasnije se Mirza hvalio kako je on prvi u Sarajevu pucao iz automata, ali kako mu to nije donelo novac, krenuo je sa iznudama, pa je ukrao čoveku torbicu sa 10.000 evra, a tu se nije zaustavljao.

Javnosti je postao poznat, kada je pokušao daslomi krst iznad Sarajeva 2018. godine, o čemu se govori i dan-danas.

