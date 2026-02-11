Slušaj vest

Poznato je da su sestre Bekvalac veoma vezane jedna za drugu i da su oduvek bile u fenomenalnim odnosima, a osim karakternog poklapanja, Nataša i Kristina toliko fizički liče da ih ljudi vrlo često i pomešaju.

Pretvara se da je rođena sestra

Upravo to je pevačica mudro iskoristila, a njena sestra joj je to ozbiljno zamerila.

U emisiji ''Exkluziv'' Nataša Bekvalac priznala je da se povremeno služi belim lažima. Iako ona i Kristina nisu bliznakinje, pevačica često zloupotrebljava njihove fizičke sličnosti.

Foto: Zorana Jevtić, Kurir Televizija

- Mešaju nas često i moram da odam jednu tajnu koja mene ne prikazuje u najboljem svetlu kao sestru. Poznato je da ja privatno izgledam baš neupadljivo i da nikad nisam našminkana i isfenirana, bukvalno izgledam kao da sam krenula da izbacim smeće. Ljudi me i takvu prepoznaju i pitaju me da li sam Nataša Bekvalac. Ja im kažem: ''Ne, ja sam Kristina'' - kroz smeh priznaje pevačica i dodaje da joj sestra baš zamerila kada je saznala za to.

- Naravno da je saznala i pitala me: ''Da li možeš da prestaneš da se predstavlajš kao ja onda kada izgledaš kao dronjak''.

1/7 Vidi galeriju Kristina Bekvalac Foto: Printscreen/Instagram, ATA images

Veče na jedno veče, ne svadba

Nataša Bekvalac iza sebe ima tri braka, a kategorična je u svom stavu da je sa odlaskom pred matičara završila. Pevačica je nedavno u intervjuu za Kurir otkrila da je već sedam i po godina sama, a sada je otkrila i svoj stav o muškarcima.

Pare ili ljubav?

- Jedno isključuje drugo baš. Ljubav. Kad ima ljudi, biće i para.

Debela srećna ili mršava nesrećna?

- Debela srećna.

Silikoni ili priroda?

- Priroda.

Četvrti brak ili veza na jedno veče?

Stari ili mlađi muškarci?

- Mlađi. Kad god se zagledam u nekog ili me neko zainteresuje, mlađi je od mene.

1/5 Vidi galeriju Nataša Bekvalac Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

"Ponosna sam na svaki svoj korak"

Nataša je nedavno za Kurir govorila i o svojim izborima partnera.

- Uvek sam birala srcem, a srce te vodi na razne puteve, koji su mi bili neophodni da bih bila tu gde jesam danas. Ja sam zahvalna svima i svemu koji su bili na tom mom putu, jer sam shvatila da sam od svakog naučila nešto, da su moje lekcije bile bolne, ali neophodne. Nemam više onaj osećaj koji sam nekada imala "jao, nisam uspela, razočarala sam se, vidi kako svi, a ja nisam". Ponosna sam na svaki svoj korak, dobro, ne baš na svaki, ali sam ponosna na sve to što mi je taj korak doneo. Ako biste me pitali da li bih sve isto, kako možeš da ponoviš tu traumu, ali ta trauma mi je donela ono najbitnije na svetu u vidu deteta.