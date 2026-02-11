Slušaj vest

Bosanski tiktoker i jutjuber Mirza Hatić sinoć je uhapšen. Ovu informaciju je potvrdio advokat Omar Mehmedbašić za Avaz.

Kako se navodi, Mirza Hatić je uhapšen zbog ugrožavanja sigurnosti. Hatić je svojevremeno vređao Kristijana Golubovića i Baku Praseta.

Upucan na Baščaršiji



Mirza je krenuo s lakšim kriminalnim radnjama, poput krađa, ali je bilo jasno da se tu neće zaustavljati. Hatić je pre nekoliko godina i upucan na Baščaršiji, ali je prošao sa lakšim povredama.

Govorilo se da je kao mlađi bio zlostavljan, te je odlučio da se osveti, tako što je ojačao, pucao je na svog suparnika, koji je tada pukom srećom preživeo pokušaj ubistva.

Kasnije se Mirza hvalio kako je on prvi u Sarajevu pucao iz automata, ali kako mu to nije donelo novac, krenuo je sa iznudama, pa je ukrao čoveku torbicu sa 10.000 evra, a tu se nije zaustavljao.



1/5 Vidi galeriju Mirza Hatić Foto: Facebook Printscreen, Avaz, Printscreen/Youtube

Bežao od policije

Žestoki momak iz Sarajeva pre tri godine je pobegao iz jednog kafića kad je policija htela da ga legitimiše. Na snimku koji je kružio društvenim mrežama vidi se Hatić kako sedi sa nekoliko prijatelja u jednom kafiću u Sarajevu. Hatiću u jednom trenutku prilaze trojica policajaca.

Nakon kraćeg razgovora, Hatić ostavlja nargilu, lagano uzima jaknu koju međutim pruža zbunjenom policajcu, a onda iznenada kreće da beži!

Policajcima je trebalo nekoliko trenutaka da dođu sebi od šoka i da potrče za njim dok su konobari i gosti u čudu gledali šta se dešava.

Neverovatnu scenu zabeležila je nadzorna kamera kafića, međutim, nije poznato da li je cela situacija isplanirana s obzirom na to da se Hatić sada bavi snimanjem sadržaja za Tiktok.

Hatić je inače poznat i po svađama sa nekadašnjim kriminalcom i učesnikom rijalitija Kristijanom Golubovićem na društvenim mrežama.

Rušio krst iznad Sarajeva pa se pokajao

Javnost u Srbiji za njega je čula 2014. godine kad je javno priznao da je srušio pravoslavni krst na Zlatištu koji predstavlja spomen obeležje Srbima poginulim tokom rata u Sarajevu.

"To je moja vera. Ja verujem u dragog Alaha, verujem u Boga. Moja vera je islam. I to ne treba tu da stoji", rekao je on pokazajući na mesto gde je stajao krst i na džamiju koja se nalazi u blizini.

Mirzi toliko teško pada boravak u zatvoru u Zenici da se pokajao zbog svih incidenata kao nikada dosad.

"Kad izađem neću više od ljudi tražiti pare. Pokajao sam se. Nema potrebe da od bilo koga tražim pare, i kriminal što se tiče mene je završen. Lepo je kad si ti obučen, kad si sređen, putuješ… Ali, u zatvor. I onda 'kuku, majko, što sam u zatvoru'. Znači, nemojte doći u zatvor. Radi pošteno, budi konobar za 500 – 600 KM, ili radi u perionici. Nemoj da kradeš, nemoj dolaziti u zatvor", naglasio je Hatić.

"Taj moj gest rušenja krsta, doneo mi je samo probleme. Ništa mi lepo nije doneo, što se tiče situacije života. To mi je donelo neku duševnu hranu i opet bih najnormalnije to uradio. Ali eto sada sam u zatvoru. Tu sam gde sam. Pošteno izdržavam svoju kaznu", rekao je on.

Reketirao Halida Bešlića

Naime, Mirza Hatić je svojevremeno otkrio kako je pokušao da reketira Halida Bešlića, ali mu nije pošlo za rukom.

- Jednom prilikom, dok sam se bavio takvim stvarima, otišao sam ispred njegovog hotela i tražio novac. Znao sam da ga ima jer je nekoliko dana ranije održao koncert - ispričao je Hatić. Kako je naveo, Bešlić u prvi mah nije ni shvatio da se radi o pokušaju reketiranja.