Čeda Jovanović mesecima je u žiži javnoti zbog odnosa i zajedničkog života sa najboljim prijateljem Aleksandrom Kosom.

Političar godinama važi za jednog od najboljih frajera na javnoj sceni, a žene su gotovo oduvek ludele za njim.

Nekad i sad

Iako je trenutno u zrelim godinama, odavno je dokazao da pojam broja za njega ne postoji. Njegova seda kosa, kako mnogi komentarišu na mrežama nije znak "starenja", već mu "šmekerski stoji".

Malo ko se seća kako je izgledao pre nekoliko godina.

Javnosti je poznat još od studentskih dana, a vremenom se nije mnogo promenio, čak važi za muškarca koji "lepo stari".

Dok nisu počeli problemi sa zdravljem Jovanović je redovno trenirao i vodio računa o svom izgledu, te su svojevremeno njegove golišave fotografije bile pravi hit.

Svi su komentarisali izvajanu figuru političara dok je on uživao u braku sa Jelenom od koje se razveo posle 25 godina braka.

"Aca je ceo život žrtvovao zbog mene"

Aleksandar Kos je čovek i prijatelj koji se Jovanoviću našao u periodu nakon razvoda i usred zdravstvenih problema, te su vremenom postali nerazdvojni. Njihov odnos ne prestaje da intrigira javnost, a u emisiji Amidži šou nedavno su govorili o svom odnosu.

- Sve u životu mogu da izdržim, najluđa epizoda iz života mi je kada sam završio nepokretan. Pre 10 godina su mi napukli pršljenovi, a sve je to eskaliralo u jednom trenutku u životu i to kada sam najmanje izazivao. Ima teret koji jako teško nosim, a to je kada se uvalim ljudima u život i uvučem ih u svoje ludilo. To je slučaj i sa mojom porodicom i sa Acom. Aca je zaista čitav svoj život žrtvovao za mene. Nekad prezirem samog sebe zbog toga, on je došao pa me stavlja u kolica i izvlači me među svet - rekao je on, a na pitanje u kakvom su odnosu rekao je:

- Šta ih intrigira, šta konkretno? Prijatelj, cimer, više od prijatelja... Šta znači emotivni partneri? Emocija postoji - rekao je Čeda, a Kos je dodao:

- Najveća ikada.

- Kako misliš partnerskom? Sve p*****ine koje sa upoznao u životu sam upoznao jer su bili kukavice. Preduslov da se naš dvoje t****mo je na primer da me ostavi nepokretnog, mazne mi novčanik i ostanem gladan. Kada neko žrtvuje svoj život onda je to vrhunac humanosti, ljubavi, emocije... Ja sam najviše plakao za poginulim drugovima, ne za Jelenom i ocem i majkom, ali ne zato što smo se tu**li ili što su se ložili na moje pločice - rekao je Čeda i dodao:

- Nemam ništa protiv ljudi koje se vole.

Aca Kos priznao zbog čega ljubomoriše Čedi Jovanoviću

- Inače ne voli da pije, ali obično su nas slikali do sada kad popijemo, uz neke pesme i na neka pesma gde sam ga vodio, opusti se. Šta najviše radi kad popije? Peva, poručuje pesme... Mene nervira zato što sve devojke koje mu prilaze, prilaze da se slikaju sa njim, ali posle, kada se slikaju, hoće da ga grle i poljube, prelaze granicu i to stvarno nije u redu - iskren je bio Kos.