Hrvatska muzička senzacija Josip Čolić nastavlja da gradi priču koja se ne dešava često – prirodno, iskreno i bez ikakvog forsiranja. Nakon što su njegovi singlovi Iluzije i Mogao sam u samo nekoliko nedelja od objave na YouTubeu postigli veliki uspeh – pri čemu je Iluzije premašila milion pregleda, dok se Mogao sam približava tom broju – Josip je osvojio simpatije publike širom celog regiona.

Ovih dana boravi u Beogradu, gde intenzivno radi na novim pesmama za svoj predstojeći album San.

Iza kompletne Josipove karijere stoji Feđa Imamović, čovek iz sveta biznisa i jedan od trenutno najtraženijih muzičkih autora u regionu, koji je ujedno i Josipov izvršni producent. Josip i Feđa važe za retko pogođenu kombinaciju poverenja, jasne vizije i potpune posvećenosti svemu što rade, a novi materijal koji nastaje pokazuje koliko njihova sinergija s vremenom postaje sve snažnija i koliko se ozbiljno i profesionalno pristupa radu na Josipovoj muzičkoj karijeri.

Rad na albumu dodatno je obeležila saradnja sa legendarnim beogradskim producentom Aleksandrom Kobcem, kao i sa Filipom Bužaninom. Muzički tandem Kobac–Imamović već važi za proverenu kombinaciju za uspeh - spoj iskustva, senzibiliteta i savremene produkcije – a upravo takav odnos daje novim Josipovim pesmama posebnu težinu i emotivnu dubinu.

Govoreći o onome što trenutno nastaje u studiju, Feđa Imamović kaže:

„To su velike, snažne, emotivno nabijene pesme koje pršte i od energije i od emocije. Mi verujemo u sve što radimo. Josip je u studiju sada već potpuno na svom terenu - opušten je, ovo mu više nije prvo studijsko iskustvo i mnogo toga dobrog smo već snimili. Uz sve to, peva bolje nego ikada. Dečko zaista ume da peva, ostavlja trag i emociju bez kompromisa. Svi smo ostali oduševljeni s onim što smo uradili.

Imam osećaj da smo svi na tom čarobnom Vračaru ostavili jedan deo srca u tim pesmama. A da bi sve to zvučalo tako magično, posebno je zaslužan Aleksandar Kobac, naš prijatelj i saradnik, čovek koji je neverovatnu pažnju posvetio produkciji svih tih pesama. Bez njega, kao i bez mladog i talentovanog Filipa Bužanina, ova magija u nastajanju ne bi bila ovakva kakva jeste.“

Na sve to, Aleksandar Kobac kaže:

"Mogu da se pohvalim da posle trideset pet godina saradnje neka nova sveža krv je došla u moj studio. Naime, radi se o doktoru lingvistike, Feđi Imamoviću i mladom Josipu Čoliću, za koga mogu baš onako da potvrdim da je jedna izuzetna duša što se pevanja tiče. Naša saradnja koja je na obostrano zadovoljstvo, deluje kao neki bosanski lonac, rekao bih, ima red priče razgovora na sve moguće teme jer je Feđa jako obrazovan momak, a red rada i mislim da će rezultirati jako lepim uspehom i da će itekako naći svoju publiku."

Nove pesme donose drugačiji zvuk u odnosu na prva dva singla – još zreliji, energičniji, hrabriji i slojevitiji, ali jedna stvar ostaje nepromenjena: emocija je uvek na prvom mestu. Sve jasnije se oseća povratak muzike sa velikim temama, ozbiljnom lirikom, snažnim aranžmanima i produkcijom koja služi pesmi, a ne obrnuto.