Stanislava Dimitrijević, poznatija kao Staša, harala je devedesetih godina i krasila mnoge reklame ali i video spotove. Važila je za bombu, a mnoge pesme u kojima se pojavljivala pevaju se i dan danas, a spotovi i dalje mame uzdahe.

Kotor

Upečatljive lepote, zgodnog i preplanulog tena, Staša je mamila uzdahe kako ženama tako i muškarcima, a većina se pita gde je manekenka danas.

Jedan od najpoznatijih spotova koji su obeležili detinjstvo mnogim generacijama jeste za pesmu "Kotor" grupe Galija, a Staša izgleda nestvarno.

Stanislava Dimitrijević u spotu za pesmu "Kotor"

Ispod videa i dan danas Stanislava dobija pozitivne komentare a većina tvrdi da je to najzgodnija devojka ikada koja je snimala kadrove za muzička video ostvarenja.

Petak

Takođe nezaboravni kadrovi vrele Staše, nalaze se u spotu pokojnog repera Gru-a za pesmu "Petak". Dimitrijevićeva nije snimala lice, već je u njenom prvom planu bila njena pozadina i tetovaža po kojoj je bila prepoznatljiva.

Stanislava Dimitrijević

U moru golišavih devojaka čak i bez snimanja glave i lica, Staša je pobrala sve simpatije publike. Ovo nisu jedina snimanja u kojima je učestovala, ali najgledanija jesu.

Foto: Pritnscreen

U jeku popularnosti je nestala, a kako su mediji pisali, Staša se u Los Anđeles preselila 2005 - te godine i tamo radila kao PR za vlasnike video i audio produkcijske kompanije u Beogradu.

Foto: Pritnscreen

Kasnije je uglavnom funkcionisala na relaciji Zagreb-Beograd-Los Anđeles i radila na reality show projektima na prostoru ex YU.

