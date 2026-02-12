Slušaj vest

Mina Kostić nedavno je ispratila svog verenika Kaspera na put u Ameriku, a mnogi su pomislili da je to samo privremeni rastanak i da će mu se ubrzo pridružiti u Njujorku. Međutim, prema tvrdnjama izvora bliskog Kasperu, istina je daleko od romantične slike koju je Mina imala u glavi.

- On nju namerno nije pozvao da pođe sa njim u Njujork. I to nema veze s obavezama, poslom ili vizijom, kako joj je pričao. Pravi razlog jeste to što je njega sramota da ona vidi kako on tamo živi - otkriva izvor.

- Mane tamo iznajmljuje jednu malu sobu od 12 kvadrata na periferiji Njujorka. To nije ceo stan, nije ni apartman, nego sobica u zajedničkom prostoru. On se bojao da bi Mina, koja je navikla na drugačiji stil života, bila šokirana kad bi to videla“, kaže izvor i dodaje da je Kasper svestan Mininih očekivanja.

Naime, Mina je verovatno mislila da je tamo čeka Njujork iz filmova – svetla, luksuz i novi početak.

- Ona je maštala da šetaju zajedno Menhetnom, da budu zajedno, da vidi gde on živi. On to nije mogao da joj pruži. Zato je ona ostala u Beogradu, jer je on ubedio da je tako bolje pošto tamo ima mnogo posla i mora da radi po ceo dan, kako joj je rekao - rekao je izvor za Svet.

Sa druge strane, Mina je u javnosti pokušala da pokaže razumevanje.

- Ispratila sam ga na aerodrom jer sam tako želela. Ljubav je podrška, a ne kontrola“, izjavila je pevačica, ali ljudi iz njenog okruženja tvrde da ju je Kasperova odluka pomalo razočarala. Njoj nije bitan luksuz, ali jeste istina. A on joj istinu nije rekao u celosti, iako su do sada pričali o svim bitnim stvarima. Zato je i rešila da mu rodi dete i nada se da je ostala u drugom stanju dok je boravio u Srbiji - rekao je izvor.

Prema istim tvrdnjama, Kasper je Minu uveravao da sada nije trenutak da dođe u Ameriku, nadajući se da će se situacija tamo promeniti pre nego što se ona pojavi jer on sada planira da iznajmi stan od 40 kvadrata na Menhetnu.

- Kasper se plašio se da će Mina, ako vidi kako živi, da izgubi interesovanje za njim ili ga gleda drugim očima. Zato je izabrao da je drži na distanci, barem što se tiče Amerike - zaključuje izvor dok Mina ističe da joj materijalne stvari uopšte nisu bitne, već samo ljubav koju osećaju jedno prema drugome.

Oglasila se Mina

Pozvali smo Minu da za Kurir prokomentariše ove navode i pevačica je bila vrlo jasna da je reč o neistini.