Irina Kolin devedesetih godina proslavila se pored Dalibor Andonova Grua kada je je snimila hit duet "Pravi broj".

Pre toga je bila je članica grupe "2 hot", ali je vrtoglavu popularnost doživela nakon pomenute saradnje sa reperom. Važila je za jednu od najatraktivnijih plavuša tog vremena, a mnogi sa velikim zadovoljstvom pomenuti spot gledaju i danas.

Nešto kasnije započela je solo karijeru i snimila pesmu "Priznaj", dok ostale nisu naišle na veliki odaziv publike, te je na neko vreme nestala iz medija.

Nekoliko godina kasnije pojavila se i nastavila karijeru, a pre dve sezone pojavila se na najpoznatijem imanju u Srbiji i bila učesnica "Elite".

Iz rijalitija je nakon nekoliko meseci diskvalifikovana, a njeni cimeri o tome su bili obavešteni pitem pisma Velikog šefa.

- Elito, ovim vas zvanično obaveštavamo da je Irina 2 Hot (Irina Kolin) diskvalifikovana. Ona će na osnovu Ugovora koji je potpisala snositi kaznu od 50.000 evra zbog samoinicijativnog napuštanja rijalitija, a TV Pink će je tužiti shodno tom Ugovoru. Pozdrav, Veliki šef - glasilo je pismo koje je pročitao tadašnji vođa Marko Đedović.

Nakon čitanja pisma, Milena Kačavenda i Žana komentarisale su iznenađenost povodom Irinine odluke, a u razgovoru su otkrile da je reperka navodno izašla iz "Elite" da bi otišla na snimanje ramena.

Diskvalifikovana se nije oglašavala na društvenim mrežama, niti u medijima otkad je napustila takmičenje, pa do danas nije poznato da li su ovo samo nagađanja ili je zaista istina.

Danas izgleda potpuno drugačije, od jedne od najatraktivnijih plavuša postala je zanosna brineta, te ju je retko ko prepoznao na malim ekranima.

