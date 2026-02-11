Slušaj vest

Ena Čolić i Jovan Pejić Peja nakon pomirenja uživaju u ljubavi i planiraju zajedničku budućnost. Na društvenim mrežama objavljuju trenutke iz svoje svakodnevnice, a sada su otkrili i koje će ime dati bebi.

Ćerka će nositi ime po Pejinom bratu

Iako Ena još uvek nije zvanično potvrdila trudnoću, par je već doneo važnu odluku o imenu deteta, a podršku im nesebično pruža Jovanova majka, pevačica Zlata Petrović koja im je obezbedila stan.

Ena i Peja su sklopili dogovor da, ukoliko dobiju ćerku, ona nosi ime Miki. Ovo ime nosi posebnu simboliku za Peju, jer se tako zove njegov polubrat po ocu, Miki Dudić.

Ena je ovu odluku podelila i putem društvenih mreža, gde je u jednoj poruci označila voditelja Milana Miloševića uz komentar da "nosi lepe vesti Mikiju", koji se trenutno nalazi u rijalitiju.

Iako su pratioci odmah počeli da čestitaju, Ena je početkom godine negirala da je u drugom stanju, uprkos komentarima fanova da joj se ispod uske haljine nazire stomak.

Zlata se iselila iz stana zbog sina i snajke

Da je veza ozbiljna, potvrđuje i gest Pejine majke. Zlata Petrović odlučila je da sinu i budućoj snajki ustupi svoj prostrani stan u Mirijevu, dok se ona preselila u manju nekretninu.

- Od marta, aprila kreće moja oaza mira. Kupila sam sebi stančić od nekih 35 kvadrata. Stan u Mirijevu mi je postao prevelik. Ne mogu više ni da čistim, ni da perem. Ostaje deci - tu će biti Jovan i Ena. Oni su se nedavno vratili iz Tajlanda. Lepo im je i super su deca - rekla je Zlata.

