Slušaj vest

Harmonikaš, producent i aranžer Endži Mavrić sinoć je u Beogradu upriličio gala slavlje povodom 18. rođendana svoje ćerke Katarine, a veselje o kome će se dugo pričati okupilo je više od 300 zvanica iz sveta muzike, televizije i javnog života.

Spektakularna proslava rođendana

Ponosni tata nije krio emocije dok je nazdravljao svojoj naslednici, koju od milja zove Kaća, dok je supruga Snežana sve vreme blistala pored njih.

Katarina, koja je jedinica, bila je u centru pažnje – elegantna, nasmejana i vidno uzbuđena zbog večeri koja označava ulazak u punoletstvo.

Sala je bila ispunjena do poslednjeg mesta, a među gostima su se našla neka od najpoznatijih imena domaće scene.

1/6 Vidi galeriju Endži Mavrić proslavio ćerki 18. rođendan Foto: Privatna arhiva

Estrada na rođendanu mezimice

Na slavlju su, između ostalih, bili Aca Ilić i Biljana Jevtić sa sinom, Dara Bubamara, Ilda Šaulić, Slađa Alegro, Saša Matić, Saša Milošević Mare i Ksenija, Sanja Maletić, Dragana Katić, Vesna Milanović, Goran Čomor, Željko Šašić, Goran Šljivić, Steva Simeunović i Zorana, Bađi, Đani i Slađa, Peđa Medenica, Žika Jakšić, kao i Milica Jokić.

Endži Mavrić proslavio ćerki 18. rođendan Izvor: Privatna arhiva



Atmosfera je od samog početka bila na visokom nivou – pesma, zagrljaji i čestitke smenjivali su se do kasno u noć. Mnoge kolege su se latile mikrofona i dodatno zagrejale atmosferu, pa je proslava brzo prerasla u pravi estradni spektakl.

Endži je još jednom pokazao koliko je cenjen i voljen među kolegama, a punoletstvo njegove mezimice pretvorilo se u veče za pamćenje o kojem će se na estradi sigurno još dugo pričati.